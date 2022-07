Giappone: elezioni, partito governo verso maggioranza

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il partito Liberal Democratico al governo in Giappone, assieme all’alleato di centrodestra Komeito, si apprestano a conquistare la maggioranza alla Camera Alta del Parlamento, aumentando i consensi sulla scia emotiva dell’assassinio - venerdì 7 luglio - dell’ex premier Shinzo Abe, principale referente e figura chiave del partito conservatore.

Secondo i primi exit poll dell’agenzia Kyodo, l’esecutivo guidato dal premier Fumio Kishid dovrebbe ottenere oltre 63 dei 125 seggi in palio, che garantirebbero un’ampia maggioranza dell’aula composta da 248 senatori.

La principale forza di opposizione, il Partito costituzionale democratico, vedrebbe un calo dei seggi, mentre il Japan Innovation Party, l’altro partito che appoggia una riforma della Costituzione pacifista, voluta a lungo da Abe, vede un consolidamento della sua presenza all’interno del Parlamento.

Premier Kishida incontrerà domani Blinken

Intanto il primo ministro nipponico Fumio Kishida ha in programma di incontrare lunedì 10 luglio il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita a Tokyo per esprimere il cordoglio suo e degli Usa per l’uccisione dell’ex premier Shinzo Abe. Blinken, che è in visita a Bangkok dopo la partecipazione alla ministeriale degli Esteri del G20 di Bali, ha annunciato il cambio di programma per una breve sosta in Giappone prima di ritornare negli Stati Uniti.

Ieri 9 luglio il presidente americano Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con Kishida, esprimendo il suo cordoglio per la morte di Abe, il premier giapponese più longevo del dopoguerra. Biden ha rimarcato la “fiducia incrollabile nella forza della democrazia giapponese”: i due leader hanno anche discusso di come far vivere l’eredità di Abe, mentre i rispettivi Paesi continuano l’importante compito di difendere la pace e la democrazia, ha riferito la Casa Bianca