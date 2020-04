Giappone: fiducia ai minimi, pronti maxistimoli

Pochi test



Tutti hanno notato che in Giappone il numero dei casi di infezione (circa 2200, con 66 decessi) risulta relativamente basso, un fenomeno inevitabilmente da mettere in relazione al numero bassi di test effettuati. E' diffusa la sensazione che le autorita' abbiano deliberatamente cercato di contenere i numeri del contagio per cercare di salvare le Olimpiadi di Tokyo e in ogni caso per salvare la faccia (un eventuale posticipo non avrebbe dovuto esser attribuito ai problemi in Giappone, ma alla diffusione globale della pandemia, in modo piu' accentuato altrove).

L'approccio delle autorita' nipponiche, preoccupate per i riflessi sull’economia, pare essere stato non dissimile da quello del Boris Johnson prima maniera o dell'Olanda: il ministero della Salute ha considerato i test - come risulta anche da dichiarazioni pubbliche - in un'ottica di «attiva investigazione epidemiologica», anziche' di «procedura medica» che implicherebbe uno screening di massa. Poi sembra aver cambiato idea. In ogni caso, dopo il rinvio dei Giochi annunciato all'inizio della scorsa settimana, i casi di infezione hanno cominciato ad aumentare. La dichiarazione di emergenza e’ ormai nell’aria.

