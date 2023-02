Giappone, il candidato del governo Ueda nominato governatore alla BoJ

Ascolta la versione audio dell'articolo

È Ueda il nuovo governatore della Bank of Japan. Il Governo giapponese ha formalizzato al Parlamento il nome di Kazuo Ueda nel ruolo di candidato alla guida della Banca del Giappone (Boj), al posto dell’attuale governatore Haruhiko Kuroda, il cui mandato scade all’inizio di aprile. Come anticipato dai principali media nipponici nel corso del fine settimana, il 71enne Ueda è uno specialista in macroeconomia e finanza, attualmente professore alla Kyoritsu University, e in precedenza ha fatto parte del consiglio della Boj, aiutando il direttivo della banca a formulare il piano di quantitative easing e la politica accomodante dei tassi negativi.

Si tratta del Ueda primo governatore della Boj dal dopoguerra a provenire dal mondo accademico: un risultato pressoché scontato, perché la coalizione di governo di orientamento conservatore controlla la maggioranza in entrambe le aule della Dieta. Per le nomine dei vicegovernatori sono stati designati l’ex capo della Financial Services Agency, Ryozo Himino, e l’attuale direttore esecutivo della Boj, Shinichi Uchida. I tre candidati saranno ascoltati dai comitati direttivi del Parlamento nelle prossime settimane e la loro nomina dovrà essere approvata dalle due camere.

Tra i compiti del nuovo governatore quello di stabilizzare la terza economia mondiale, favorendo la crescita dei salari in presenza di un progressivo rialzo dell’inflazione, attualmente al 4% - il livello più alto in 40 anni - e l’impostazione di un graduale piano di uscita dalla politica monetaria ultra espansiva dell’istituto, avviato dieci anni fa dal suo predecessore, quando il Paese tentava di mettersi alle spalle la prolungata fase di deflazione.