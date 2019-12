Giappone: l’Abenomics ora punta su forti stimoli fiscali anti-recessione

Tanti lavori pubblici

Molte risorse andranno dunque ai lavori pubblici, specie nelle zone colpite da recenti tifoni e inondazioni, ma anche all'ampliamento o rinnovamento di infrastrutture (autostrade comprese).

Vengono promessi ampi aiuti all'agricoltura (sotto pressione dopo gli accordi di libero scambio) e alle piccole e medie imprese. Altre risorse saranno attirate dall'educazione (con un ampliamento dei dispositivi tecnologici nelle scuole) e dalle nuove tecnologie (5G e oltre, fondi ai ricercatori) . Si cercherà anche di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone di mezza età che l’hanno perso. E altro ancora, fino all’esplorazione lunare.

Limiti della politica monetaria

«Per supportare la crescita, specialmente in aree come il Giappone e l'Europa dove l'eventuale impatto positivo di una ulteriore espansione della politica monetaria sarebbe molto limitato, non c'è altra scelta che ricorrere a misure di stimolo fiscale», osserva l'economista di IHS-Markit Harumi Taguchi. Sulla stessa linea si è espresso l'economista di Moody's Analytics Steve Cochrane, secondo cui la Banca del Giappone si trova ora con le armi spuntate.

Alcuni esperti, ritengono che l'effetto-crescita sarà minore di quanto ipotizzato dal governo. Per Masaki Kuwahara di Nomura Securities, ad esempio, la spinta complessiva non andrà oltre il punto percentuale di Pil, mentre secondo Takashi Shiono del Credit Suisse in un anno l'effetto si limiterà a 0,2 punti percentuali di incremento.

Ryutaro Kono, capo economista a Bnp Paribas, opina per 0,3-0,4 punti percentuali: il problema, a suo parere, è che ci sono tanti lavori pubblici, che si spalmeranno su vari anni e saranno rallentati nell’esecuzione dalle carenze di manodopera di cui il Paese soffre sempre più.