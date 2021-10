Giappone: solida maggioranza per i liberaldemocratici di Kishida

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’obiettivo del premier Fumio Kishida era ottenere un mandato forte per rinsaldare la presa sul suo Partito liberaldemocratico (Ldp) e portare il Giappone oltre le Abenomics. C’è sostanzialmente riuscito. Con il voto di domenica 31 ottobre, l’Ldp resta partito di maggioranza, superando agevolmente la soglia richiesta dei 233 seggi per il controllo della Camera bassa. Il risultato ottenuto, che lo vede scendere da 276 a 256 (secondo le proiezioni), mostra tuttavia un netto calo di consensi.

Superare le Abenomics

Una flessione era ampiamente prevista nei sondaggi. L’Lpd sconta le critiche per la gestione della pandemia, le Olimpiadi di Tokyo e una crescente stanchezza per le politiche liberiste dell’ex premier Shinzo Abe, che hanno fatto lievitare utili d’azienda e quotazioni di Borsa, ma non hanno migliorato le condizioni del ceto medio e non sono riuscite a portare il Paese fuori dalla deflazione.

Lo stesso Kishida partiva da tassi di popolarità piuttosto bassi. Il premier si è fatto promotore di un «nuovo capitalismo», capace di coniugare le esigenze della crescita economica e quelle della ridistribuzione della ricchezza. Una presa di distanze dal mix di politiche monetarie e di bilancio volute da Abe, senza però ripudiarle. Kishida deve molto all’ex premier, che lo ha sostenuto nella scalata al partito e gli ha spalancato le porte dell’Esecutivo.

Il traguardo minimo

Confermarsi come partito di maggioranza da solo, era il traguardo minimo per l’Lpd, sempre al potere dal 1955, salvo per due brevi parentesi. Grazie al sostegno dei partner di coalizione, il Komeito, che passa da 29 a 31 seggi, il margine sull’opposizione è ampio (con oltre 285 seggi totali). «Se la coalizione è in grado di mantenere la maggioranza, lo interpreto nel senso che ci siamo assicurati un mandato popolare», ha detto Kishida.

Vinte le presidenziali dell’Ldp e nominato premier, Kishida ha deciso di sciogliere la Camera bassa e andare al voto anticipato, per ottenere una legittimazione che andasse oltre i giochi di palazzo innescati dalle dimissioni del suo predecessore, Yoshihide Suga, costretto alla resa dopo nemmeno un anno di mandato.