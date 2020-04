Giappone: Qe illimitato e 860 euro a tutti

Per il resto, sono stati confermati i tassi negativi di riferimento a -0,1% e l'obiettivo di tassi a lungo intorno allo zero. Il tutto nel contesto di una forte revisione al ribasso delle stime sull'economia, ora prevista in contrazione in questa annata tra il 3 e il 5%, tra il possibile ritorno delle deflazione (i prezzi al consumo potrebbero calare tra lo 0,3 e lo 0,7% nell'annata al marzo 2021).

A ben vedere, l'annuncio sui bond statali senza limiti di acquisti è ampiamente simbolico, dopo le innovazioni di politica monetaria del 2016 (con l'introduzione di un sistema finalizzato a controllare la curva dei rendimenti, in modo che i tassi sui decennali restassero intorno allo zero), che aveva da allora reso flessibile questi acquisti rispetto al pur confermato ritmo di crescita annuale di 80mila miliardi di yen (745 miliardi di dollari). Di recente la BoJ ne aveva acquistati molti di meno, anche perché la sua preponderanza acquista sul mercato dei Jgb le consente di controllare la curva dei rendimenti in modo abbastanza agevole.



Secondo vari analisti, la banca centrale giapponese (che il mese scorso aveva deciso qualche stimolo limitato) ha dovuto agire in modo più deciso prima delle nuove riunioni di questa settimana della Fed e della Bce per non sembrare di voler restare indietro rispetto alle loro iniziative senza precedenti. Alcuni esperti rilevano che la politica monetaria incontra ormai grandi difficoltà a fare la differenza, rilevando che la BoJ non ha portato i tassi in territorio ulteriormente negativo, timorosa degli effetti collaterali di una simile mossa. La Borsa di Tokyo si è comunque orientata al rialzo.



Contanti a tutti i residenti

Intanto il governo del premier Shinzo Abe ha sottoposto oggi alla Dieta il revisionato budget supplementare da 25.690 miliardi di yen (240 miliardi di dollari), aumentato rispetto agli originari 16.810 miliardi per comprendere una erogazione in contatti di 100mila yen per ciascun residente (al costo di 8.800 miliardi di yen). La Camera Bassa dovrebbe dare il suo ok mercoledì a un provvedimento che dovrebbe diventare operativo il giorno seguente dopo il via libera da parte anche della Camera Alta.

Oltre mille miliardi di euro