Giappone, terremoto da 7.5: case crollate e almeno 6 morti, ma minaccia tsunami superata

La minaccia dello tsunami a causa del terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito oggi il Giappone è «in gran parte passata» dopo che onde alte più di un metro avevano già colpite alcune zone. «La minaccia tsunami è ormai in gran parte passata», ha affermato il Pacific Tsunami Warning Center con sede alle Hawaii. L’Istituto geofisico statunitense (Usgs) aveva inizialmente valutato 7.4 la magnitudo del sisma, poi subito riclassificata a 7.5. È quanto indica l’istituto sul suo sito. Il forte terremoto era stato preceduto da una prima scossa di magnitudo 5.5 nella stessa zona. La scossa è stata avvertita fino a Tokyo.

Un secondo forte terremoto (6.2) ha colpito poco dopo la costa centro-occidentale del Giappone, poco lontano dall’epicentro del sisma precedente di magnitudo 7.5. Entrambi i terremoti sono stati registrati nella prefettura di Ishikawa, ad una profondità di 10 chilometri. In totale si è registrata una raffica di 21 terremoti di magnitudo 4 o superiore in poco più di 90 minuti. La scossa più forte è stata di magnitudo 7.6, secondo l’agenzia (mentre secondo l’Istituto geofisico statunitense (Usgs) la stessa scossa ha avuto una magnitudo di 7.5). Diverse case e pali della luce sono crollati: lo hanno reso noto funzionari della città di Suzu, come riporta l’emittente nazionale Nhk. Pare che almeno sei persone siano morte sotto le macerie.

Le autorità giapponesi hanno ordinato alla popolazione di evacuare la zona, a causa del rischio tsunami. «Tutti i residenti devono evacuare immediatamente su terreni più elevati», ha dichiarato l’emittente nazionale Nhk dopo che il terremoto ha colpito la regione di Noto, nella prefettura di Ishikawa, intorno alle 16:10 ora locale (le 8:10 in Italia). Allerta tsunami anche in Corea del Sud e sulla costa orientale della Russia.