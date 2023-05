Giappone: la terza economia mondiale innanzi alle sfide del calo demografico e del decoupling dalla Cina

Così come avrebbe vita breve se si avviassero repentini rialzi dei tassi di interesse da parte della Banca centrale che andrebbero a mettere in discussione la sostenibilità del debito pubblico e la stabilità del sistema finanziario. Ma su questo il neo-Governatore Kazuo ha tranquillizzato dichiarando che “La Banca continuerà con il QQE e il YCC […], a mantenere la stabilità del finanziamento, soprattutto delle imprese, e dei mercati finanziari, e non esiterà ad adottare ulteriori misure di allentamento se necessario”; relativamente all'inflazione si è spinto anche oltre – forse per evitare equivoci – chiarendo che “i fattori di spinta [sono] originati dall’estero [e non] da un eccesso di domanda” come a dire che non è rialzando i tassi che si riporta l'inflazione al 2%. Ciò non di meno, giovedì scorso Kazuo ha ricordato alle imprese giapponesi che le loro recenti scelte in tema di (aumenti dei) salari e prezzi potrebbero aumentare il rischio di errori nelle scelte di politica monetaria della BoJ e, soprattutto di previsioni errate in termini di inflazione, circostanza che potrebbe portare ad “anticipare” il controllo della curva dei tassi dal riferimento temporale dei 10 anni a quello dei 5.

Il neocapitalismo si presenta quindi come un nuovo corso di politica economica per il Giappone; a ben vedere però può essere interpretato come la naturale reazione ad una serie di dinamiche economiche finanziarie ben descritte dall'evoluzione temporale delle statistiche riportate nella bilancia dei pagamenti.

L'esame del Conto Corrente (cioè di quella sezione della Bilancia dei Pagamenti che descrive le transazioni dell'economia reale) mostra lungo i decenni infatti uno strutturale surplus (Figura 1); si tratta di un risultato di rilievo che è riuscito a caratterizzare l'investimento in titoli nipponici con l'attributo finanziario di “porto sicuro” (i.e.: safe haven) ogni qualvolta si sono manifestate turbolenze finanziarie; un riscontro evidente di questa caratterizzazione emerge dagli afflussi di liquidità in attività finanziarie giapponesi registrate dal Conto Finanziario nella voce “Investimenti di portafoglio” (Figura 2).

GIAPPONE - CONTO CORRENTE Loading...

GIAPPONE - CONTO FINANZIARIO Loading...

La scomposizione del surplus di Conto Corrente mostra tuttavia come siano profondamente cambiate le sue determinanti negli anni in coerenza con le dinamiche demografiche giapponesi e la strategia di globalizzazione. Se fino a inizio anni '90 erano le merci a determinare i risultati positivi del conto corrente oggi lo sono i “redditi primari” e cioè le reddittività provenienti dalla delocalizzazione degli impianti e delle catene di approvvigionamento e più in generale da investimenti finanziari all'estero.

Questo nuovo corso emerge plasticamente dalla Figura 3, laddove sono infatti i redditi da capitale derivanti da investimenti diretti (istogrammi arancione) e finanziari (istogrammi blu) a guidare il dato dei redditi primari mentre è ancora marginale l'investimento imprenditoriale sul suolo giapponese (istogrammi gialli).