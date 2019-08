Giardinaggio con la Regina

Siete patiti del giardinaggio? I parchi di Londra vi lasciano a bocca aperta? Allora non potete mancare l’evento “green” più importante di Londra: ogni anno a maggio, si tiene il Chelsea Flower Show, la più grande fiera di giardinaggio. Da piante esotiche ai fiori più profumati fino a gli attrezzi giapponesi per potare gli alberi, la fiera, organizzata dalla RHS, la società botanica reale, e sponsorizzata da M&G Investments, è una sorta di paradiso terrestre. La Regina in persona espone il suo giardino realizzato apposta per l’occasione. I biglietti vanno a ruba: meglio prenotare già ora per l’edizione del 2020: https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-chelsea-flower-show?awc=2273_1564749422_08c68b5453d4f98ccee7ea75cb6dd807