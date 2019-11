Giardini e terrazzi: proroga last-minute per il «verde»

Il bonus verde potrebbe chiudere la sua (breve) storia, durata solo due anni, il prossimo 31 dicembre, se nella manovra di Bilancio non sarà inserita una proroga. La detrazione Irpef vale il 36% delle spese per la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili, impianti di irrigazione e pozzi, e per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni. Compresi, quindi, la realizzazione di fioriere fisse e l’allestimento a verde permanente di balconi e terrazzi. Il bonus va ripartito in dieci quote annuali e calcolato su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare. La bozza del Ddl di Bilancio non prevede la conferma nel 2020, ma ci sono diversi emendamenti a favore di una mini-proroga di un anno.