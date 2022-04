Gibelli (Asstra): serve prudenza nelle scelte verso la decarbonizzazione e una programmazione aperta all'evoluzione tecnologica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

“Oggi sul tema della transizione energetica, cruciale per il futuro del TPL, non è facile

scommettere su una tecnologia vincente come scelta esclusiva. La fotografia che

otteniamo osservando lo scenario è quella della prevalenza dell'elettrico, ma

l'innovazione tecnologica non è un processo lineare, si muove per salti non sempre

prevedibili. Oggi più che mai le scelte devono quindi ispirarsi a un criterio di prudenza,

non serve innamorarsi di una tecnologia rispetto a un'altra perché è una scommessa

sbagliata. Quella giusta è tenersi aperti a tutte le opzioni possibili e pensare a una

programmazione che consenta al sistema di riallinearsi, al passo con l'evoluzione

tecnologica”.

Lo ha dichiarato Andrea Gibelli, Presidente di ASSTRA, l'associazione delle aziende del

Trasporto Pubblico Locale, in occasione della presentazione del Rapporto MIMS-STEMI

“Decarbonizzare i Trasporti – Evidenze scientifiche e proposte di policy” presentato

on-line alla presenza del Ministro Enrico Giovannini.



“L'evoluzione del quadro impone infatti una riflessione a medio-lungo termine che apre a diverse possibilità legate a tecnologie sviluppabili all'interno del perimetro nazionale,come nel caso dell'idrogeno blu, in partnership con attori primari dell'energia quali l'ENI, Snam, A2A e Enel” ha aggiunto il presidente di ASSTRA.

Loading...

“ASSTRA raccoglie quindi la sfida e il confronto sulla transizione energetica, che passa attraverso la decarbonizzazione, pronta a dare il necessario supporto agli associati nella fase di acquisto e di non facile riorganizzazione dei cicli industriali del TPL, quando si passa da motori a combustione interna ad altre forme di propulsione, a cominciare da quella elettrica” ha concluso Gibelli.

Nel corso dell'intervento Gibelli, come evidenza concreta di questo approccio, ha poi citato FNM che nel caso della Hydrogen Valley della Valcamonica, nell'adozione dell'idrogeno come vettore energetico, ha adottato con successo il criterio prudenziale dell'appropriatezza che si coglie sotto il triplice profilo della localizzazione (la provincia di Brescia è altamente energivora, un distretto n cui i 14 treni di FNM beneficiano di un intero ecosistema di elettrolizzazione per mezzi pesanti e industrie), del rispetto del dato ambientale (minimizzazione dell'impatto su una zona altamente antropizzata qual è la Valle del Sebino e il Lago di Iseo) e della questione geopolitica (evitare la dipendenza dall'estero di tecnologie e di approvvigionamento di terre rare per la produzione di batterie al litio).