GIC conferma «significative esposizioni» verso i grandi mercati, inclusa la Cina

Il fondo sovrano di Singapore, GIC (Government of Singapore Investment Corporation) ha annunciato l'intenzione di mantenere esposizioni significative sui grandi mercati come la Cina, in linea con una strategia che punta su rendimenti diversificati e sulla esplorazione di opportunità di investimento a lungo termine in molti settori del Paese.

“Mentre lo scorso anno il contesto generale degli investimenti in Cina ha visto un rallentamento del flusso di affari, il nostro team sul campo continua a esplorare opportunità a lungo termine in molti settori in relazione a una classe media in crescita, un settore privato di tipo imprenditoriale e degli sforzi in atto per la decarbonizzazione della Cina”, ha sottolineato un portavoce del fondo sovrano in una dichiarazione rilanciata dall’agenzia Reuters.

La precisazione arriva dopo che il Financial Times, citando fonti anonime, ha riferito che GIC aveva frenato gli investimenti privati ​​in Cina mentre intensificava il controllo dei rischi. Il FT ha spiegato che nel corso dell’ultimo anno GIC ha ridotto gli impegni nei confronti di fondi di private equity e venture capital focalizzati sulla Cina. GIC è uno dei primi 10 fondi sovrani a livello globale e conta nel suo portafoglio grandi società cinesi quotate.