Gic (il fondo sovrano di Singapore) entra in The Student Hotel

Nuovo assetto proprietario per The Student Hotel. In base a un accordo tra le parti, il fondo pensione olandese Apg aumenta la propria partecipazione nel gruppo, insieme al fondatore della compagnia Charlie McGregor. Contemporaneamente, nella società entra il fondo sovrano di Singapore Gic, che con gli altri soci ha chiuso un accordo per acquisire le azioni già di proprietà dall’asset management company Aermont Capital. L’operazione – al momento soggetta alle consuete approvazioni normative – ha ...