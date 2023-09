Gi.Di festeggia 40 anni e apre la sede al pubblico

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 16 settembre Gi. Di. Meccanica festeggia i 40 anni di attività: l’azienda di Vazzola (Treviso), punto di riferimento nella progettazione e produzione di componenti metallici di alta precisione, per l’occasione apre straordinariamente il suo headquarter al pubblico.

«Siamo nati qui e qui siamo cresciuti - dice Dino Giusti, fondatore di Gi. Di. Meccanica - e questo territorio in tutti questi anni ci ha dato tanto. Opportunità, fiducia, motivazione. E poi tanti talenti, competenze, che hanno scritto insieme a noi la grande storia Gi Di.». Dalle 15 alle 17,30 sarà dunque possibile effettuare tour guidati all’interno dell’headquarter, entrare nelle unità produttive, osservare da vicino i processi; in stretto contatto con i professionisti Gi. Di. che condivideranno conoscenze, informazioni, spiegazioni ma anche racconti, riflessioni, aneddoti su questo viaggio di quasi mezzo secolo di sfide e innovazioni. L’azienda ha a Vazzola due stabilimenti produttivi per un totale di 16.500 mq, un’affiliata in Romania (Gi Di Manufacturing) e una a Cimavilla (Ferrox) che si occupa di prodotti per la riabilitazione.