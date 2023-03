Giffoni Film Festival «dona» il brand ai giovani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giffoni Film Festival, kermesse del cinema per ragazzi con una storia lunga 53 anni che quest’anno si svolgerà dal 20 al 29 luglio, «dona» il proprio marchio ai giovani in cerca di un primo impiego come un segnale concreto nella lotta alla disoccupazione che in Campania, luogo in cui si svolge il festival, rappresenta una sfida sempre attuale. L’annuncio arriva dal fondatore Claudio Gubitosi: «Potrete utilizzare il nostro marchio a titolo gratuito e metterlo al servizio di idee per il merchandising, fashion, comics e progetti editoriali e per ogni altro campodel marketing. Un gesto concreto per accompagnare l’inserimento professionale dei ragazzi».

Quella che il Festival vuole offrire è «un’opportunità», sottolinea Gubitosi: «quella di avviare un'attività imprenditoriale, una vera e propria startup attraverso la quale ideare, per esempio, un merchandising innovativo brandizzato Giffoni e poi commercializzarlo, aprendo negozi fisici o anche store online. Mi rivolgo in particolare, ma non solo, ai giovani che vivono in Campania, o che abitano a Giffoni Valle Piana. La mia vuole essere una vera e propria chiamata alle arti, a mettersi d'ingegno per inventare nuovi modi di utilizzare il nostro brand. Ai ragazzi dico di industriarsi. Di mostrare il loro dinamismo. Ci sono tanti strumenti legislativi che possono accompagnare questa loro voglia di fare impresa. A livello nazionale o anche regionale».

Il riferimento è a Resto al Sud ( una parte di contributi a fondo perduto e di una parte di finanziamento con interessi a carico di Invitalia) ma anche a Cultura Crea che sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no profit nel settore dell’industria culturale-turistica che puntano a valorizzare le risorse culturali al Sud. Poi c’è Smart&Start Italia, l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. C’è ON - Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, iniziativa nata per sostenere le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani under 35 o da donne di qualsiasi età. Infine c0è Nuovo SELFIEmployement: un bando dedicato ai NEET (giovani che non studiano e non lavorano tra i 18 e i 29 anni) per l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali.