Gifford, l’inventore della sigla Esg: «Volevo aiutare i fondi pensione a investire»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Esg è una sigla ormai nota nel mondo della sostenibilità. Ma quanti anni fa è stata creata e in che contesto? Ce lo racconta il suo inventore: James Gifford, head of sustainable & impact advisory di Credit Suisse. «Il termine è stato coniato nel 2004 quando ero all’Unep FI, il programma Onu per l’ambiente, a Ginevra. Ci siamo resi conto che stava emergendo una consapevolezza diffusa dell’importanza della sostenibilità. Gli indicatori finanziari esistenti non stavano però catturando questi aspetti...