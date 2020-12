Giga gratis a Natale da Tim, Vodafone e Wind Tre. Ecco come funziona l’offerta I tre principali operatori di telefonia mobile hanno risposto all'appello della ministra Paola Pisano. E concederanno l’uso gratis del loro traffico dati a partire dal 24 dicembre alle 18 (Tim e Vodafone) e per tutto il 25 dicembre (Wind Tre) di Andrea Biondi

Tablet, smartphone e device che finiranno per rappresentare la porta su quegli affetti che l’emergenza Covid tiene lontani. Tutto questo a Natale sarà gratis per i clienti Tim, Vodafone e Wind Tre. Una piccola consolazione per chi non potrà muoversi o, dall’altra parte, scientemente sceglierà di non muoversi in questi giorni solitamente di esodo ma che, nell’annus horribilis 2020, per molti saranno sacrificati sull’altare della lotta alla pandemia da coronavirus.

L’appello della ministra Pisano

Il battage sul restare a casa, “safe”, va avanti ormai da tempo. La scorsa settimana la ministra per l’Innovazione Paola Pisano ha rivolto un appello in Tv alle compagnie telefoniche e digitali «affinché agevolino l'uso dei canali digitali di comunicazione e li rendano gratuiti. In questo modo sarà più semplice essere in collegamento con le persone care». E così «nel pieno rispetto della libera autonomia delle imprese, mi auguro risposte che contribuiscano a dare un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale e per la massima serenità possibile di una festività particolarmente importante per tradizione per noi italiani e per le persone che vivono nel nostro Paese».

Il «sì» delle compagnie telefoniche

A stretto giro è arrivata la risposta di Tim, Vodafone e Wind Tre, che al loro interno gestiscono l’80% del parco abbonati mobile in Italia. La ministra che aveva fatto riferimento a “videochiamate” ha trovato risposta – e non poteva essere tecnicamente differente – nell’offerta di Giga gratuiti. Cosa che le compagnie telefoniche hanno previsto, ognuna per conto suo e in specifiche fasce orarie.

Tim

«Per dare l’opportunità a tutti di essere più vicini durante i giorni di Natale, Tim accoglie con favore la proposta lanciata dal Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano per cui renderà gratuito il traffico dati per tutti i suoi clienti a partire dalle ore 18 del 24 dicembre fino alle 24 del 25 dicembre». È quanto si legge in una nota del gruppo guidato da Luigi Gubitosi, che concederà quindi 30 ore di Giga illimitati ai suoi clienti. I clienti mobile di Tim valgono il 28,8% su un totale di 78,1 milioni di sim “human” (quelle utilizzate per comunicare e non l’Internet delle cose) in Italia. La percentuale vale per Tim la leadership in questo segmento di mercato.

Vodafone

«Siamo felici di aderire all'invito della ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, rivolto agli operatori di telecomunicazioni. Vodafone – fanno sapere dall’azienda – offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre. Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale». Anche per il gruppo guidato da Aldo Bisio si parla di 30 ore di Giga illimitati per i suoi clienti che rappresentano il 24,4% delle 78,1 milioni di schede sim “human” .