Gigafactories, quante sono nel mondo e perché i produttori di auto le vogliono

Quella delle batterie è una delle competizioni più strategiche per la transizione energetica. E sebbene il continente asiatico stia dettando i ritmi della sfida, con la maggior parte degli accumulatori che proviene dalla Cina; Europa e Stati Uniti si muovono velocemente per ridurre i divari e non rimanere indietro.

Il quadro rilevato da Bmi parla chiaro: Pechino nel 2022 ha registrato una capacità di produzione di 1369,7 GWh, pari al 78,5% del totale mondiale. Vale a dire, oltre dieci volte il peso produttivo europeo (7,7%) e statunitense (6,2%).

Se il margine del dominio cinese appare rassicurante, i gap sembrerebbero però destinati a ridursi. Nel 2030 la produzione in Occidente dovrebbe infatti aumentare considerevolmente: salvo inciampi o congetture inattese, la capacità produttiva di celle a batteria aumenterà a 1177,2 GWh in Europa e ancor di più negli Usa, dove si aggirerà intorno ai 1281,6 GWh. In termini di mercato, le rispettive quote salirebbero dunque al 13,2% e 14,4% mentre la Cina vedrà il suo ruolo ridimensionato al 68,5%.

E con il 2035, l'anno in cui in Europa diventerà obbligatorio il passaggio all'elettrico nel settore dei trasporti, all'orizzonte, l'ambizione di contrastare il dominio asiatico in un campo determinante sarà ancora più impellente per il fronte transatlantico. Stando alle previsioni, nelle gigafactories europee si concentrerà una produzione di 1443,2 GWh, pari al 15% del mercato globale, mentre negli Stati Uniti la capacità raggiungerà i 1385,6 GWh (14,4%).

Tuttavia, per ridimensionare il potere orientale la strada è ancora lunga: nel 2035, infatti, la produzione cinese rappresenterà il 66,8% della capacità mondiale, a cui va aggiunta anche una piccola quota (3,9%) generata da altri Stati asiatici.