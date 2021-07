Gigafactory Stellantis a Termoli: «Torino e Piemonte traditi»

2' di lettura

La decisione a sorpresa di realizzare la gigafactory di Stellantis a Termoli provoca reazioni di tutto il mondo sindacale, imprenditoriale e politico. Se molti vedono con favore il fatto che accanto a Francia e Germania anche l’Italia avrà un impianto per la produzione di batterie a ioni di litio per auto elettriche, la scelta di Termoli divide. Una decisione importante perché avrà un impatto positivo sull’occupazione nel polo molisano.

Non possono essere soddisfatte ovviamente le autorità locali piemontesi, che si erano spese nelle ultime settimane a favore di Torino.

Loading...

Cirio e Appendino: «Traditi Torino e il Piemonte»

«Questa decisione tradisce Torino. Tradisce il Piemonte, la sua storia, i suoi lavoratori, le sue Università e in generale una terra che ha inventato l’auto, ha investito, ha rischiato e che ha un credito enorme verso questa azienda e verso questo Stato». Così il presidente della Regione Alberto Cirio e la sindaca Chiara Appendino sulla scelta di Termoli per la Gigafactory di Stellantis. «Chi è tradito prova rabbia - aggiungono -. Una rabbia che chi ha responsabilità istituzionali deve trasformare in un’azione. Attendiamo parole chiare da Roma per capire su che basi questa scelta sia stata condivisa con il Governo».

«C'è molto rammarico e delusione per la scelta che vede il governo scambiare l'arrivo della gigafactory in Italia con la libertà di scelta dove farlo a Stellantis». Così il segretario regionale della Fiom Giorgio a Airaudo, che aggiunge: «la decisione di fare la gigafactory a Termoli umilia Torino».

Fiom: scelta importante

Le rappresentanze sindacali nazionali sposano una linea più positiva. La realizzazione in Italia della Gigafactory di Stellantis «è una scelta importante che va nella direzione delle richieste sostenute dalle mobilitazioni che da tempo la Fiom con i lavoratori a partire da Torino e in tutta Italia avanzano da anni all'azienda e al Governo». Lo hanno detto Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil, e Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive, sottolineando che «la strategia di elettrificazione e di digitalizzazione , che sarà sostenuta da nuovi importanti investimenti pubblici (compreso il Pnrr) e privati, deve recuperare un ritardo di anni e deve prevedere la riapertura del tavolo nazionale con i ministeri competenti per un confronto sul piano industriale e occupazionale».