Giglio Bagnara compie 150 anni e regala un festival alla città

1' di lettura

Giglio Bagnara, negozio di abbigliamento di Genova Sestri Ponente, il cui marchio risale al 1869, celebra i suoi 150 anni di attività con Ottobre genovese: un festival di eventi, in omaggio alla città, dedicati ad arte e cultura. Il festival si aprirà ufficialmente domani (anche se tre anteprime all’insegna della poesia si sono svolte il 2, il 9 e il 16 ottobre, presso Bagnara Lux, “succursale” dell’esercizio sestrese nel centro di Genova: in Via XX settembre e proseguirà fino a fine mese. Tra gli eventi in pista, il talk show Genova How are You (con ospiti, tra gli altri, il sindaco Marco Bucci, l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, il pianista jazz, Dado Moroni e Gino Paoli); l’assegnazione di una borsa di studio offerta da Giglio Bagnara, in collaborazione con il dipartimento di Economia dell’università di Genova, per la migliore tesi di laurea o ricerca sul tema della cultura, del turismo e del commercio nelle città storiche; e poi spettacoli di danza, con i ballerini della Scala Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta; uno show-cooking con lo chef sestrese stellato Ivano Ricchebono, un’asta di mobili, tappeti e arredi delle dimore genovesi in collaborazione con Cambi Casa d’Aste; e la mostra fotografica di Graziella Vigo, nota nel mondo per i suoi scatti che raccontano il mondo dell’arte e della monda.