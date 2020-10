Giglio Group porta in Cina il pomodoro Mutti e vola in Borsa

(al62 - stock.adobe.com)

Siglato accordo con il Gruppo Mutti per portare sui marketplace cinesi conserve, sughi e passate

1' di lettura

Giglio Group sale in Borsa dopo l'annuncio dell'accordo per portare sui marketplace cinesi il marchio Mutti. Il titolo è arrivato a guadagnare il 9% a Piazza Affari in una seduta di vendite generalizzate. Giglio, che progetta, realizza e gestisce piattaforme di e-commerce ha annunciato stamattina, prima dell'avvio delle contrattazioni, di aver firmato un accordo annuale con il Gruppo Mutti per la promozione e la distribuzione dei prodotti Mutti (conserve, sughi, passate) sui principali marketplace in Cina, tra cui Tmall.com e JD.com.

Mutti scende Sul campo e rivoluziona mondo pomodoro

Export in Cina del food italiano solo all'1,3%

Giglio Group si occuperà della vendita dei prodotti Mutti sulle grandi piattaforme dell’e-commerce in Cina ma anche della consegna, movimentazione e logistica dei prodotti Mutti, nonché dell’implementazione della strategia di marketing per diffondere la conoscenza del brand su tutto il territorio cinese. “La cucina italiana è un vanto in tutto il mondo, ma nonostante questo, l’intero settore ha una scarsa penetrazione proprio nel Paese con la più alta richiesta di prodotti di qualità - ha sottolineato Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group SpA - e le aziende italiane sono dinanzi ad una grande opportunità, l’export in Cina del settore food italiano si ferma infatti all’1,3% contro il 6% della Francia. C’è ancora molto da lavorare, il nostro accordo con Mutti aggiunge un tassello importante all’export del Made in Italy”.

(Il Sole 24 ore Radiocor)