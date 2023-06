Giglio.com si allea con Vestiaire Collective e sbarca nel second hand

Ascolta la versione audio dell'articolo

Giglio.com, società quotata all’Euronext Growth Milan e attiva nella vendita al dettaglio di abbigliamento e accessori di lusso, sbarca nel segmento second hand alleandosi con uno dei player principali di questo segmento: Vestiaire Collective.

L’obiettivo del progetto è quello di incentivare la moda circolare, reimmettendo sul mercato (negli appositi canali) prodotti che altrimenti giacerebbero negli armadi e stimolando i clienti a reinvestire il guadagno in prodotti di alta qualità. In linea con quanto emerso dall’Impact Report 2023 di Vestiaire Collective: 8 utenti su 10 della piattaforma, infatti, affermano che acquistare e vendere articoli di lusso di seconda mano ha permesso loro di investire in pezzi di qualità superiore, che durano più a lungo; l'85% afferma di essere disponibile ad acquistare meno articoli, ma di migliore qualità.

«Quello dell’economia circolare è un tema di estrema attualità - spiega al Sole 24 Ore Giuseppe Giglio, presidente e ceo di Giglio.com -. Così quando si è verificata l’opportunità di stringere questa partnership non abbiamo esitato. La questione sostenibilità è in cima alla lista delle nostre priorità: abbiamo investito e continuiamo a investire molto per ridurre l’impatto ambientale. Oltretutto dei nostri 200 dipendenti circa l’85% ha un’età inferiore ai 35 anni e il tema è molto sentito a partire dai gesti concreti, come evitare gli sprechi, non usare plastica».

Il meccanismo è già rodato: le clienti (o nuove clienti) della boutique palermitana - oggi attiva su scala globale con l’e-commerce - attraverso un a pagina web sul sito di Giglio.com, potranno contattare direttamente Vestiaire Collective, vendere alcuni capi e accessori iconici in loro possesso alla piattaforma francese (senza doversi occupare di caricarli online e gestire la vendita con i compratori finali) e ricevere in cambio un buono spesa con valore maggiorato del 10% rispetto a quello della merce venduta a VC, da spendere nelle boutique fisiche Giglio o su Giglio.com.

«Siamo contenti di continuare a collaborare con alcuni soggetti chiave del settore moda per plasmare un futuro più sostenibile. Più cresce il nostro collettivo più aumenta l’impatto positivo sull’industria. Oggi siamo elettrizzati dal fatto di poter inserire Giglio.com tra i nostri “resale partner” in questo viaggio all’insegna della circolarità», ha commentato Dounia Wone, chief impact officer di Vestiaire Collective. La piattaforma francese ha in essere altri accordi simili con piattaforme e-commerce di lusso tra cui Mytheresa e LuisaViaRoma.