Gilet gialli, a Parigi nel primo anniversario ripartono gli scontri Barricate e fiamme a a place d’Italie, interviene la polizia

I gilet gialli compiono un anno e cercano il rilancio

3' di lettura

Le celebrazioni dell’anniversario non hanno deluso i violenti. A Parigi sono in atto gli scontri fra gilet gialli e polizia. Dalla tangenziale della capitale francese, sul peripherique, alle transenne in fiamme a place d’Italie, il copione si ripete. È passato un anno esatto dal «primo atto» delle mobilitazioni che per mesi hanno devastato Parigi e bloccato il Paese. Si capirà nelle prossime settimane se le violenze in corso sono una brutta commemorazione o la ripartenza di un periodo di caos.

Un anno di scontri e proteste

Scontri particolarmente violenti a place de la Bastille, nel centro di Parigi, dove un corteo di gilet gialli proveniente da Montmartre cerca di raggiungere la manifestazione che era stata autorizzata dalla prefettura, a place d'Italie. Quest’ultimo corteo, però, è stato vietato in extremis visti gli scontri e gli incendi sulla piazza che non accennano a diminuire. I

manifestanti bersagliano con sassi e oggetti la polizia, cercando di impedire l'intervento dei pompieri. Gli agenti rispondono con un fitto lancio di lacrimogeni. Per l’anniversario Parigi si è comunque blindata. Un allarme scattato mentre i duri e puri del movimento lanciavano richiami alle truppe per farle convergere numerose questo fine settimana, nella capitale e nelle città di provincia. Una nuova sfida al presidente Emmanuel Macron che aveva promesso, al momento dell’elezione, di sconfiggere il populismo, dando risposte alle esigenze dei francesi.

Lo stato dei disordini

Le autorità in stato di allerta a margine dei cortei pacifici sono già alle prese con gli elementi “radicali”. Il prefetto ha firmato un’ordinanza per il divieto di manifestare, già da stasera e per tutto il weekend, sull’avenue des Champs-Elysées che fu teatro di gravi violenze e danneggiamenti l'inverno scorso.

Proteste vietate anche in altre zone a rischio come Senato e Assemblea Nazionale, la sede del governo (Matignon), la Torre Eiffel e Notre-Dame de Paris. In un video su Facebook, uno dei falchi dei gilet gialli, l’autotrasportatore Eric Drouet, invita a bloccare il Boulevard Périphérique, il grande anello stradale che circonda Parigi, per poi convergere sugli Champs-Elysées sbarrati.

Sempre sui social, altri militanti si organizzano per occupare un “tempio del consumismo” come la centralissima filiale Ikea di Place de la Madeleine o un Apple Store, rivela il quotidiano Le Parisien. Nella capitale, l’unico corteo dichiarato (e dunque autorizzato) è quello in partenza da Place d’Italie.