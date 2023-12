Gill (Ubs Asset Management): «Opportunità nei bond, per il comparto azionario puntare anche sulla Cina»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chi pensava che il peggio fosse passato dovrà essere molto cauto. Gli effetti degli aumenti dei tassi si faranno sentire in ritardo e le banche centrali inizieranno a tagliare i tassi oltre la seconda metà del prossimo anno per essere sicure del cambio di rotta dell’inflazione. Barry Gill, Head of Investments di UBS AM dalla sua postazione di New York ritiene che «ci vorrà molto tempo prima che l’impatto dell’aumento dei tassi si ripercuota sull’economia». In questo scenario incerto il suo suggerimento è tornare ad investire in Cina.

Mr Gill lei prevede una recessione a partire dal prossimo anno. Che tipo di recessione sarà?

Molti hanno visto l’aumento dei tassi dello anno scorso e hanno previsto una recessione nel 2023. Ma non funziona così. C’era troppo risparmio in eccesso che ora sta scemando. Bisogna lasciare all’economia il tempo di reagire ed è quello che sta succedendo. Se si guarda all’andamento del credito negli Stati Uniti, si sta normalizzando. Se si guarda all’andamento del settore immobiliare, si sta verificando un’inversione di tendenza. Il mercato del lavoro, che era estremamente rigido, si sta allentando. Molti stanno scontando un atterraggio morbido dell’economia, ovvero nessuna recessione il prossimo anno, ma io non credo che sarà plausibile.

Quindi bisognerà attendere il taglio dei tassi di interessi da parte delle Banche Centrali?

In primo luogo, così come ci vuole molto tempo perché i rialzi dei tassi si ripercuotano sull’economia, lo stesso vale al contrario. In secondo luogo, credo che i banchieri centrali vogliano essere sicuri che l’inflazione sia sotto controllo. Penso che aspetteranno di avere prove concrete: potrebbero iniziare il processo inverso l’anno prossimo, ma sarà molto tardi, perché bisognerà avere prove concrete che l’economia sia effettivamente in fase di recessione. La prima a muoversi potrebbe essere la Federal Reserve come spesso succede.