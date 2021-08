Gino Strada, il concreto diritto alla salute

1' di lettura

Gino,

con infinita fatica sto cercando di metabolizzare l’idea che non ci sei più. L’ultima volta che ci siamo sentiti ti avevo suggerito: riposati, anche per poco. La risposta era stata lapidaria: ci sarà il momento.Avevi ragione tu. Hai ragione tu. Ti ho seguito nel tuo progetto di Kartoum-Sudan, 14 anni fa, qualche mese dopo il suo avvio.

Un progetto soltanto apparentemente utopico: proporre il primo ospedale specialistico cardiochirurgico completamente gratuito per l’Africa. Ho condiviso così, ritornando a Kartoum anni dopo, una piccola parte del mio percorso professionale con te, con voi .

Devo ringraziarti perché soltanto con Emergency ho capito sino in fondo il significato di questo lavoro, dare a chi non ha, spesso nemmeno per sopravvivere, le stesse chanche di sopravvivenza delle popolazioni occidentali. Prestazioni d’eccellenza offerte a giovani vite, il concreto diritto alla salute per cui ti sei sempre battuto.

Ti faccio una sola promessa, continuare a parlare di te, della mia esperienza con Emergency ai colleghi più giovani, agli specializzandi che guardano al loro futuro per invitarli a ritagliare una parte della loro formazione professionale con voi. Così il sogno continuerà a essere realtà. Ciao Gino ti sento vicino come un padre, un fratello, un amico.