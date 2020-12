Gioadri attualizza il jersey da giorno e da sera Abiti comodi ed eleganti che si adattano a ogni fisicità. È questa la filosofia del brand di Giorgia Frigieri di Paola Dezza

Abiti comodi ed eleganti che si adattano a ogni fisicità. È questa la filosofia del brand di Giorgia Frigieri

Chi non ha mai sognato di arrivare in albergo o in una seconda casa, disfare la valigia e avere abiti pronti per essere indossati, e non stropicciati? È questo che si propongono i vestiti della collezione Gioadri. L’obiettivo del brand è, infatti, vestire una donna che lavora e che deve gestire impegni a dal mattino alla sera, con tessuti e forme comode ma aggraziate ed eleganti. Questa la filosofia alla base di ogni collezione del brand che ha come punto di forza la ricerca di tessuti che permettano una elevata vestibilità. I capi sono tutti declinati in forme che si adattano alle diverse fisicità. Il tessuto di punta è il jersey.

L’avventura è partita a Milano nel 2006 come collaborazione tra due amiche. La milanese Giorgia Frigieri e l’argentina Adriana Carrettoni.

La socia di Giorgia si trasferisce però in Argentina e in Italia il marchio Gioadri prosegue la propria strada cercando di introdurre nella moda il concetto di comfort elegante.

Giorgia Frigeri decide di realizzare una propria linea di abbigliamento mettendo a frutto gli studi di architettura e design e, soprattutto, l’esperienza maturata negli anni di collaborazione con alcune Maison milanesi.

«Vesto una donna che vuole sentirsi comoda nei propri abiti - dice Giorgia -, ma elegante, pronta tanto a un imprevista riunione di lavoro, quanto a un aperitivo con gli amici. Gli abiti che creo si adattano perfettamente al corpo e nel caso di viaggi di lavoro o di piacere, estratti dalla valigia, possono essere subito indossati mantenendo intatti forma ed eleganza».