Giocando a golf (tutto l’anno) in Maremma

Il campo da golf dell'Argentario Resort, il primo in Italia certificato Bioagricert (100% bio eco compatibile), e unica sede europea della PGA Academy, una delle scuole di golf più prestigiose del mondo. Il campo, disegnato dall'architetto David Mezzacane e dal campione Baldovino Dassù, è adatto a ogni tipo di giocatore dai primi lanci alle gare professionali, è convenzionato con le scuole del territorio per avvicinare i giovani al golf che, secondo il proprietario del resort a cinque stelle, «non è solo un gioco, ma uno sport completo e una disciplina».

L'estate 2020 passerà alla storia per i noti eventi che hanno causato anche un cambiamento radicale nel modo di fare le vacanze. Oggi sono richiesti ampi spazi privati e all'aperto, alta tecnologia ma un ambiente naturale e rilassante. E l'Italia, ai primi posti nelle classifiche delle mete luxury, non si è fatta trovare impreparata, con modelli all'avanguardia di alta ospitalità sostenibile e innovativa, come l'Argentario Golf Resort & Spa in Maremma, tra Porto Ercole e Porto Santo Stefano.

Dai campi abbandonati alle prime 9 buche

Il progetto è iniziato alla fine degli anni Novanta, quando l'imprenditore immobiliare Augusto Orsini ha presentato un piano di sviluppo per un'area agricola abbandonata dagli anni Sessanta affacciata sulla laguna di Orbetello. Nel 2005 è stato realizzato un campo da golf a 9 buche, nel 2006 hanno ne aggiunte altre 9 tra i boschi e l'uliveto centenario di 6mila piante. Con la collaborazione di Gianpiero Sammuri, presidente del Parco nazionale dell'Uccellina e di Federparchi, hanno creato dei corridoi per la fauna, specialmente daini e lepri, e hanno piantato oltre 400mila cespugli e 3500 alberi che sembrano lì da sempre come le querce secolari. Per il prato hanno scelto la Bermudagrass, ovvero la gramigna che, essendo l'essenza dominante, non ha bisogno di essere aiutata né difesa da altri infestanti.

Una villa. Modello nuovo per l'Italia, il resort a cinque stelle con sviluppo immobiliare è già consolidato all'estero, con esempi come il Setai a Miami e i nuovi Four Seasons in tutto il mondo con un'area residenziale in vendita a privati

Primo campo da golf con certificato bio

Così è nato il primo golf dell'Argentario e il primo campo biologico d'Italia (certificato Bioagricert), in anticipo di 15 anni rispetto alla normativa attuale. Nel 2008 è stato costruito l'hotel, un cinque stelle di design adagiato sul terreno digradante con tetti giardino per minimizzare l'impatto paesaggistico. Al centro, boutique, bar, ristorante gastronomico (Dama Dama), terrazza di 1000 mq. Sotto, la piscina coperta, e una spa di 2700 mq con cabine, palestra e studi di medici naturopati. Ai lati, le stanze con terrazze e interni disegnati da un team di architetti sotto i 30 anni.

La sostenibilità è un valore fondante del progetto, spiega Orsini. Raccolgono 170 mila m3 d'acqua piovana per l'irrigazione, usano i pannelli solari per l'acqua calda e il prossimo obiettivo è arrivare a emissioni zero di CO2 con caldaie a cippato di ultima generazione, che alimentano con legna di potatura e pulizia dei boschi. Il sogno è arrivare all'autosufficienza energetica totale, quando introdurranno il fotovoltaico.

High tech, sostenibilità e redditività

L'aspetto più innovativo del resort è però lo sviluppo immobiliare, uno dei primi esempi italiani che coniuga alta tecnologia e sostenibilità. Negli 80 ettari di tenuta, si possono costruire su richiesta, sei tipologie di ville, da 170 a 600 mq, classe energetica A+++, climatizzazione a pavimento, domotica. Le prime sei sono state vendute, altre saranno costruite, con consegna in 12 mesi al massimo, quando vengono acquistate. Finora, i proprietari sono stranieri - russi, inglesi, svizzeri - che vogliono trascorrere qualche mese all'anno in un ambiente sano e sportivo, delegando al resort manutenzione e gestione. «Il concetto di abitare con i servizi di un cinque stelle è un traguardo importante per la gestione delle seconde case. Quando non si usano, si possono affittare, ad alta redditività: da 2000 a 4500 € euro a notte, per più di 100 notti», quantifica Orsini.