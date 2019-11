Giocando a golf: viaggio in Italia tra le oasi di benessere e relax

Swing vista mare

Anche la Puglia si conferma una destinazione internazionale per una golf holiday di puro piacere. Alle pendici della Valle d’Itria e alle spalle del porto turistico di Savelletri, il San Domenico Golf, disegnato dall’European Golf Design di Londra tra il mare e gli ulivi, è uno dei campi più amati d’Italia. Anche perché, per la notte, c’è l’imbarazzo della scelta: una suite della Masseria San Domenico, creata nel 2006 intorno a una torre d’avvistamento del XV secolo e celebre per i suoi trattamenti di talassoterapia, oppure una villa di Borgo Egnazia, resort molto amato dalle celebrities grazie alle sue atmosfere ispirate a un autentico villaggio pugliese e alla cucina del ristorante Due Camini?

Se riuscite a trovare il vostro swing solo guardando il mare – quello siciliano, specialmente - allora potete prenotare un weekend anche al Verdura Golf & Spa Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento: vanta 230 ettari e due chilometri di costa privata, un’attrezzatissima Spa, un’infinity pool di 60 metri, sei campi da tennis, quattro ristoranti (tra cui Zagara, con la supervisione di Fulvio Pierangelini) e due campi da golf disegnati da Kyle Phillips, lo stesso del mitico Kingsbarns in Scozia, uno da campionato per novelli Costantino Rocca e uno ideale per chi si trova per la prima volta a manovrare un ferro.