Giocattoli, scuolabus e prodotti ortopedici: tutti i settori infiltrati dalla mafia

Certo, dopo la Lombardia (19.752 operazioni sospette) ci sono la Campania (17.660) e il Lazio (10.639). Ma poi subito dopo arriva l’Emilia Romagna (9.812) e quasi a pari merito Veneto (6.673) e Piemonte (6.656), che battono la Sicilia, e a seguire la Toscana (5.781). Quella del Nord si può chiamare per la Dia «una mafia latente». Ma che «potrebbe, in prospettiva, manifestarsi con caratteri più evidenti».

L’insidia finanziaria mafiosa, in maggioranza azionaria nel Nord Italia, mostra una criticità emergente ancora più preoccupante. Scrivono i tecnici guidati dal generale Governale: davanti a questa evoluzione la competenza territoriale degli uffici giudiziari diventa un limite grave. «I fascicoli processuali tendono a essere attratti dai distretti giudiziari in cui la consorteria mafiosa si è storicamente sviluppata». La conseguenza è nefasta: «Una limitata possibilità di perseguire l’azione illecita da parte dei distretti del Centro-Nord, in cui oggi invece si manifestano con sempre maggior forza le attività economico-finanziarie delle mafie». La Dia lo definisce «un vulnus che non può più essere trascurato».

GUARDA IL VIDEO / Sciolti per mafia 249 comuni negli ultimi 28 anni

Il dato del Nord, tuttavia, non deve mai far dimenticare come «in molte aree del sud l’arretratezza economica e il disagio sociale rappresentano l’humus che rigenera le strutture mafiose». E dunque «c’è bisogno di una presa di posizione decisa contro una microcultura mafiosa che è cresciuta progressivamente in tutto il Paese, spogliandosi della sue veste violenta e sfruttando l’insensibilità e la sottovalutazione». Una denuncia drammatica: c’è «una mancanza di allarme sociale – secondo fattore che ha favorito lo sviluppo al Nord – che sembra aver anestetizzato la coscienza collettiva rispetto alla pervicacia delle mafie».