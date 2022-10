Giochi, cuffie, altoparlanti: vince l'attitudine retrò

Ascolta la versione audio dell'articolo

Basta guardare i primi venti minuti del film di fantascienza del 1982 Tron per essere trasportati da Flynn's, una sala giochi stipata di decine di cacofoniche macchine arcade con nomi distopici come The End, Code Wars e Space Paranoids. Arcadia, realizzato a mano a Bellême, in Normandia, da Hervet Manufacturier, è un tentativo di catturare quella magia in un unico oggetto estremamente lussuoso. I suoi creatori, Cédric e Nicolas Hervet, sono cugini e artigiani di quarta generazione, benché Cédric abbia lavorato anche come direttore creativo per una leggenda della musica elettronica come i Daft Punk.L'estetica rétro-futuristica della band si ritrova in parte negli objets d'art di Hervet, tra cui spiccano skateboard, lampade da terra, tavolini da calciobalilla e sistemi audio, alcuni dei quali esposti nello showroom di Parigi, su Rue Volney, a due passi dal Ritz.

Arcadia è forse il loro pezzo più caratteristico: un mobile in legno impiallacciato di paldao, con richiami al design Atomic Age, i tipici pulsanti concavi arcade, i joystick in stile americano, un sound system SoundTouch firmato Bose e un monitor full-HD a latenza ultra-bassa. Aspetto fondamentale: ha un catalogo di 3mila giochi dell'era arcade e 8-bit, tra cui Pac-Man e Space Invaders. Chi ha una certa età ricorderà l'impatto di questi primi videogiochi: le console 8-bit come il NES (Nintendo Entertainment System) hanno venduto decine di milioni di pezzi.

Anche se Arcadia è più che altro un esercizio di stile, i giochi mantengono inalterato il loro fascino, nonostante gli equivalenti contemporanei puntino tutto sul realismo grafico ed effetti speciali degni di Hollywood. In realtà, la fama mondiale di Minecraft ci ricorda chiaramente che il realismo non è tutto e che un'esperienza di gioco coinvolgente può sopperire alla carenza di colori e dettagli. Arcadia dimostra che Space Invaders, Pac-Man e Galaxian non diventano improvvisamente orribili solo perché esiste Grand Theft Auto. Prodotto su ordinazione, permette a chi ha una bella somma da spendere di celebrare uno degli elementi più duraturi della cultura anni Ottanta.

UN ABITO ANNI 40

Speaker Bluetooth MP230 di Edifier, 129 dollari, su www.edifier.com.

In un'epoca in cui gli speaker Bluetooth sono inseriti ovunque, dai seggiolini per bambini alle coperte da pic-nic, è quasi strano raccontarne uno che ha davvero l'aspetto di un altoparlante. Questo Speaker Bluetooth MP230 di Edifier con impiallacciatura in noce, griglia in tessuto e pulsanti da radiogrammofono, emana fascino rétro. Ma la qualità dell'audio è tutt'altro che vintage. Anche se potrebbe sembrare adatto solo ad ascoltare musica classica o le previsioni del tempo, in realtà il volume si può alzare no a un livello sorprendente senza distorsioni. Insomma, se state cercando un gadget dal suono eccellente, che s'intoni al mobile antico di famiglia, l'avete trovato.