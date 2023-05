Giochi del Mediterraneo: Puglia impugna a Consulta nomina del commissario

La Regione: non siamo stati coinvolti

La Regione sostiene che il provvedimento “è lesivo delle prerogative della Regione Puglia”, che si ritiene “non adeguatamente coinvolta nella procedura di nomina del commissario straordinario”.

Il testo, si osserva, si limita “a prevedere che il presidente della Regione Puglia sia soltanto “sentito” sulla scelta unilaterale effettuata dal Governo”. Analogamente - rileva la Regione - il “testo appare lesivo delle competenze regionali nella parte in cui non prevede che la individuazione delle opere da realizzare ad opera del commissario straordinario avvenga d'intesa con la Regione Puglia”. “Per questi motivi - si annuncia - il presidente della Regione Puglia intende promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale e, pur non avendo alcuna riserva sulle qualità e competenze del commissario straordinario prescelto, ritiene di non voler esprimere alcun “avviso” sullo schema di decreto trasmesso”.

L'intervento della Regione alla Consulta apre dunque un nuovo fronte polemico sul caso Giochi del Mediterraneo dopo lo scontro dei mesi scorsi tra le istituzioni locali e quelle centrali sul mancato arrivo dei 150 milioni. Tra l'altro, la Regione ha anche contestato al ministro degli Affari europei, coesione e Pnrr, Raffaele Fitto (che insieme al titolare dello Sport, Andrea Abodi, a marzo aveva evidenziato al comitato organizzatore i ritardi accumulati), il mancato sblocco per la Puglia, così come per le altre Regioni, delle risorse del Fondo coesione.

Da qui, infatti, la Regione vorrebbe dirottare 70 milioni sui Giochi del Mediterraneo per rimpinguarne il budget, visto che l'iniziale master plan è attestato su 290 milioni. Da aggiungere che nella mattinata del 5 maggio il governatore pugliese Michele Emiliano era a Taranto e interpellato a margine di un evento sulla nomina di Ferrarese a commissario, aveva detto di non volersi pronunciare e di voler rinviare la sua valutazione all'indomani per non sminuire l'importanza dell'evento a cui stava partecipando: la stabilizzazione, con l'assunzione da parte di Sanitaservice, società in house dell'Asl di Taranto, di 384 operatori del 118. La valutazione di Emiliano è poi arrivata ed è il ricorso alla Consulta.

Al sindaco di Taranto la nomina va bene

Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, del Pd, politicamente vicino al governatore, non ha invece contestato la scelta del Governo e già il 5 maggio ha dichiarato: “Accogliamo favorevolmente la nomina del Governo, pronti a collaborare”.