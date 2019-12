Giochi, nuova stretta. Taglio concessioni

(© giovanni mereghetti)

Aumenta la tassa sulla fortuna del 20% sulle vincite superiori a 200 euro per le Vlt e a 500 euro per Gratta e Vinci, Superenalotto, win-for-life e via dicendo. Sale, fino al 23,85% nel 2020 e al 24% dal 2021, il prelievo erariale unico sulle Slot.Tagliato il numero delle concessioni di gioco con contestuale aumento per ciascuna concessione.