Giochi, obbligo di registro per tutti gli operatori di Marco Mobili

3' di lettura

La stretta sul gioco legale e illegale è ormai un classico di ogni legge di bilancio che si rispetti. Non c’è governo negli ultimi dieci anni che per far cassa non abbia messo mano al mercato del gaming, dalle gare di nuove concessioni per finanziare interventi d’urgenza ai giri di vite sulla tassazione, in particolare sul Preu (prelievo erariale unico) utilizzato sempre più spesso come un bancomat in nome della lotta alla ludopatia e da ultimo al gioco d’azzardo.

A completare il pacchetto di ogni legge di bilancio c’è sempre uno spazio per il rilancio dell’azione di contrasto al gioco illegale e all’evasione fiscale, sia sul fronte delle imposte di gioco sia su quello delle imposte dirette e indirette.

Obiettivo 300-500 milioni

D’altro canto il mercato illegale di scommesse, macchinette e on line ha un fatturato stimato di circa 20 miliardi. Somme sottratte a un settore che muove ogni anno 110 miliardi di somme giocate, di cui non meno di 90 miliardi sono restituiti in vincite, e dunque con una spesa effettiva dei giocatori di 20 miliardi l’anno. A vincere è sempre anche l’Erario che dal gioco incassa circa 11 miliardi a stagione.

Un mercato a cui quest’anno anche il governo giallorosso è pronto a bussare per chiedere un nuovo contributo tra i 300 e i 500 milioni di euro. Al netto di un possibile intervento su Preu, su Awp (new slot) e Vlt (videolottery), sempre possibile fino all’ultimo istante per far quadrare i saldi di finanza pubblica, nel cantiere della manovra sotto la voce giochi si studia un mix di misure che vanno dalle gare per le nuove concessioni delle “macchinette” in scadenza a marzo del 2022 alla proroga onerosa delle gare per le concessioni del bingo e delle scommesse.