Giochi Preziosi rileva Munecas Arias, il brand spagnolo di bambole «appena nate»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Giochi Preziosi continua a crescere in Spagna: dopo aver rilevato nel 2019 il brand Famosa, stavolta rileva Munecas Arias, marchio nato più di 45 anni fa a Castalla (Alicante) specializzato nella produzione di bambole di neonati iper realistiche. I prodotti di Munecas Arias sono distribuiti in più di 30 paesi: la linea Reborns propone bambole completamente realizzate a mano che simulano perfettamente la realtà grazie a tecniche molto complesse eppure artigianali. Giochi Preziosi ha vendite dirette nei sei maggiori paesi europei e in Turchia, operazioni in Estremo Oriente e accordi di distribuzione in tutto il mondo.

Il gruppo fondato da Enrico Preziosi detiene inoltre accordi di franchising con circa 400 negozi di giocattoli in Italia operanti con il proprio marchio Giocheria e negli ultimi due anni, nell’ambito di un progetto di sviluppo del business retail, ha aperto cinque negozi diretti in alcune delle principali città italiane con i marchi Giochi Preziosi e Giocheria. «Siamo felici di accogliere le bambole Arias nella nostra famiglia», commenta Enrico Preziosi, presidente del gruppo», e crediamo che il futuro davanti a tutti noi sia ancora più luminoso dopo questa acquisizione». Per Francisco Arias, ceo di Munecas Arias, «dopo 45 anni di duro lavoro, iniziato con i nostri genitori, José Antonio Arias e María-Luisa Martínez» è sorta la consapevolezza che «per fare un ulteriore passo avanti per il nostro brand avevamo bisogno di un aiuto dall’esterno. Vediamo una straordinaria opportunità di fronte a noi. Abbiamo condiviso e condivideremo con il gruppo Giochi Preziosi la stessa passione e l’impegno nel portare un sorriso e prodotti di qualità a tutti i bambini del mondo».