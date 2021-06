Giochi, le regole della ripartenza: percorsi separati di entrata e uscita, disinfezione degli apparecchi

4' di lettura

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò: si riparte in zona gialla dal 1° luglio 2021. In zona bianca le aperture sono state anticipate. Intanto ci sono delle novità in arrivo, con una serie di punti presentati da Agenzia Dogane e Monopoli nel corso dell’open hearing “Il nuovo sistema retail dei giochi”. Sale separate nei bar per slot machine, giochi numerici a totalizzatore e scommesse, trasformazione in “gaming halls” delle sale dedicate. Nei bar e tabaccherie, come segnala Agipronews, rimarranno a disposizione “immediata” dei clienti solo gratta e vinci e Totocalcio.

Minenna: «Separazione delle attività»

La riforma del settore retail dei giochi richiederà «un reset delle discipline locali e per questo ho presentato in più occasioni l'esigenza di una delega al testo unico dei giochi. Questo aspetto verrà affrontato in quella sede», ha detto il dg dell’Agenzia Dogane e Monopoli Marcello Minenna. «La logica - spiega Minenna - è di consentire una più netta separazione delle attività. La sensazione che abbiamo avuto dalle associazioni anche non di settore è evitare di creare confusione tra spazi di attività di gioco e altre attività si tratta di trovare il giusto equilibrio. In un bar molto piccolo con due apparecchi è difficile distinguere gli spazi e questo può generare confusione e cattiva immagine del gioco. Chiarire bene questi contesti può aiutare a superare l'immagine negativa del settore». Ecco le regole previste dalle linee guida per la ripresa delle attività, approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.



Informazioni comprensibili anche agli stranieri

Bisogna predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. Una informazione che sia comprensibile anche per i clienti stranieri, fatta sia mediante una segnaletica e una cartellonistica ad hoc, sia con sistemi audio-video, sia tramite personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore.

Stabilire le presenze massime consentite

Necessario definire il numero massimo di presenze contemporanee, da fissare in relazione a spazi e ricambi d'aria. E alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.

La misurazione della temperatura

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura supriore a 37,5 °C.