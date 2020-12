Giochi di ruolo e videogames: Cyberpunk 2020 diventa Cyberpunk 2077 Trent'anni di un gioco di ruolo destinato ad essere di culto, in ogni sua evoluzione di Francesco Serino

Arriva Cyberpunk 2077, il videogioco più atteso dell'anno

Trent'anni di un gioco di ruolo destinato ad essere di culto, in ogni sua evoluzione

4' di lettura

Allungando il braccio posso toccarli, sentirne la familiare grammatura della carta che oramai inizia ad ingiallire, a separarsi da quella che all'epoca era una possente rilegatura. Sono i manuali del gioco di ruolo di Cyberpunk 2020, firmati Mike Pondsmith e pubblicati in Italia da Stratelibri nei primi anni novanta. Manuali sfogliati un milione di volte e in un milione di occasioni: mattine, pomeriggi, sere, passate insieme agli amici a tirare dadi e a temperare matite, portando avanti le esistenze dei nostri alter ego dal futuro.

Cyberpunk 2020 ci colpì come un treno in corsa, grazie a un regolamento ben organizzato ma soprattutto per merito di un'ambientazione in grado di unire il cyberpunk di Bruce Bethke, William Gibson e Bruce Sterling, le colonne portanti dell'omonimo movimento letterario, a degli stilemi più in linea con una nuova generazione di sognatori, quelli come noi immersi nei nineties fino al collo. Ai neon di Blade Runner, gli autori del gioco di ruolo unirono fluorescenze alla moda, con gli impianti cibernetici costruirono figure estremizate come i cyberpsicopatici, alle gang più pericolose diedero in mano iconici e straordinari macchinari come l'hovercraft senza limiti denominato cybercorazzata. In molti scoprirono il Cyberpunk e la narrativa che lo aveva generato proprio attraverso i manuali che riposano a pochi centimetri da questa tastiera, dove finalmente questo particolare futuro distopico veniva mostrato anche graficamente, descritto nel dettaglio, attraverso elaborati schemi tecnici e accattivanti disegni. Sì, conoscevamo e amavamo Blade Runner e Akira, ma c'erano soltanto loro a mostrarci quel che prima del gioco di ruolo potevamo prevalentemente solo leggere e immaginare.



Un adattamento moderno

Figuratevi l'emozione che abbiamo provato, noi come tutti quelli che hanno avuto trascorsi simili, quando otto anni fa i polacchi di CD Projekt annunciarono di essere al lavoro su un videogame basato proprio sul cyberpunk rivisitato da Mike Pondsmith, nondimeno con la collaborazione dell'autore originale. Ancora più eccitante fu scoprire che l'opera di adattamento avrebbe ulteriormente modernizzato quell'universo, pur mantenendone l'origine analogica e fluorescente.Nonostante sia ambientato cinquant'anni dopo il gioco di ruolo cartaceo, Cyberpunk 2077 traccia infatti un domani che non può che essere stato immaginato se non all'alba dei novanta, in quell'intercapedine di tempo che ha permesso al passato e al futuro, all'analogico e al digitale, di convivere per un intero decennio. Certo, per analizzare un prodotto è necessario mantenere un certo distacco, e lo avremmo osservato religiosamente se nella cabina di regia non ci fosse stata proprio Cd Projekt. Lo studio polacco infatti non è tra quelli che si accontenta di offrirti un semplice gioco, non sarebbe mai arrivato dov'è ora accontentandosi, ma come con The Witcher punta a metterti in mano un passaporto molto speciale, in grado di fornire l'accesso a una vera e propria vita parallela.

Un percorso da fare con calma

Avremmo potuto correre come pazzi per finire la trama principale, struggerci per scoprire nel minor tempo possibile ogni segreto di Night City, ma per quale motivo avremmo dovuto farlo? Per un obbligo verso il lettore? No, fatelo voi se ci tenete tanto. Siamo troppo presi dalle nostre passeggiate nelle tentacolari vie di questa folle città, totalmente rapiti dai mille accenti che si rincorrono tra i vicoli dai quali si estende in verticalità assoluta l'imponente megalopoli. Visitiamo negozi alla ricerca di nuovi programmi per il nostro cyberdeck, di nuovi vestiti, osserviamo con curiosità l'umanità cinica e ipersessualizzata che popola questo tetro ma al tempo stesso coloratissimo mondo, e ogni due o tre missioni ci trasciniamo a casa per una doccia, un cambio abito e un'occhiata all'equipaggiamento. E passano le ore. E passano le storie. Intrecci narrativi, colpi di scena, scelte ambigue e scelte dolorose, perdite affettive e amicizie ritrovate e tradimenti inaspettati. E poi fughe rocambolesche, rapimenti, sparatorie, lente esplorazioni tra gli androni simmetrici di palazzi abbandonati con una katana luminosa stretta tra le mani, inseguimenti in moto, teste che volano, musica digitale preziosa a scandire emozioni e atmosfere. Ogni volta che entriamo nell'universo di Cyberpunk, accendiamo la tv e stringiamo il controller tra le mani, abbiamo la certezza che accadrà qualcosa di indimenticabile. Perfetto? Assolutamente no. Al contrario, è tanto sfrontato nella sua volontà di esagerare che di scivoloni ne commette parecchi, e di sbavature tecniche nonostante un impianto grafico assolutamente avveniristico se ne vedono tante. D'altronde sono cose che capitano quando alzi la posta, corri dei rischi, e non ti accontenti di sviluppare un gioco qualunque, un gioco come tanti altri, bensì uno dei giochi di ruolo più emozionanti e completi di sempre.

Questo però non può farci chiudere gli occhi nei confronti di versione decisamente problematiche, come quella PlayStation 4 e Xbox One, sulle quali CD Projekt ha giocato anche un po' sporco, tradendo per la prima volta l'immensa fiducia che il pubblico riponeva in lei. Cyberpunk è e sarà per diversi mesi un gioco Pc, o con il quale sperimentare le meraviglie dello streaming attraverso Stadia o GeForce Now.