Gioco on line, la riforma verso il Consiglio dei ministri

Il riordino del settore dei giochi, a partire da quelli online, è fra i provvedimenti all’esame della riunione tecnica preparatoria in programma lunedì 18 dicembre a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe tenersi il giorno successivo. All’ordine del giorno un pacchetto di provedimenti di attuazione della delega fiscale (di cui fa parte anche il capitolo giochi): il decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale (su cui è atteso l’esame definitivo in Consiglio dei ministri), quello di attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef, quello sugli adempimenti (che riscrive il calendario delle dichiarazioni) e quello sullo Statuto del contribuente (manca ancora un parere).

Ci sono misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia.

I tempi

A novembre il testo del decreto sui giochi (seguito dal viceministri all’Economia Maurizio Leo) era stato inserito nell’ordine del giorno del preconsiglio, salvo poi non essere discusso nella riunione del Consiglio dei ministri.