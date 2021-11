Gioco online, un terzo degli utenti usa siti illegali

Vi sono però coloro che ricercano personalmente sul web le piattaforme (50% tra i giocatori dei siti illegali, 38% per quelli dei siti legali).Secondo l’indagine, dunque, non c’è una netta consapevolezza della pericolosità del gioco online illegale: solo il 25% dei giocatori ne conosce i rischi, contro il 53% del totale degli intervistati.

Non al ritorno al passato ma no al proibizionismo

La pubblicità dei siti legali è uno degli strumenti di tutela dei giocatori, poiché mette in luce i rischi e i pericoli ai quali va incontro chi decide di giocare al di fuori delle regole. Il 35% degli intervistati ritiene infatti che il divieto di pubblicità abbia reso gli utenti meno informati e per questo meno tutelati e il 31% è consapevole che abbia fatto aumentare il gioco illegale.

Tuttavia, nonostante le posizioni espresse in merito all’inutilità effettiva del divieto, l’opinione verso la norma richiama anche un passato non gradito al pubblico, se si considera che il 51% del campione, giocatori compresi, si dichiara molto o abbastanza favorevole nei confronti della legge anti pubblicità del gaming.

Come aggiunge Marasco «Qualsiasi forma di proibizionismo cieco e rigido, come si sa, esercita attrazione. Prima dell'introduzione del divieto, da tempo invitavamo il settore a dotarsi di una disciplina per regolamentare la pubblicità. Noi come associazione ci siamo autoregolamentati, perché consapevoli del fatto che il sistema non potesse andare avanti così, sia per gli utenti che per gli operatori stessi. Siamo quindi i primi a non voler tornare alla situazione precedente al divieto, ma non possiamo ribadire che quest'ultimo non solo non ha contrastato la ludopatia ma ha addirittura favorito chi opera illegalmente e quindi a danno di tutta la società, aziende e consumatori».

E il presidente di Logico la vede come gli intervistati «il divieto è inutile ma è meglio che rimanga per evitare un ritorno al passato, sul quale tutti hanno delle responsabilità, ma nello stesso tempo si dovrebbe aprire una discussione su nuove metodologie. Discussione che per Logico non si può più rimandare oltre ed è forse necessario agire per garantire un’esposizione pubblicitaria differente rispetto al passato».