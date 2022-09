Gioielli, l’industria è davvero sostenibile? Dalle miniere al negozio, la sfida aperta è sulla tracciabilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno degli eventi più partecipati dell’edizione di Vicenzaoro che si chiude domani a Vicenza è stato un incontro organizzato da Assogemme sulla bellezza e importanza delle gemme naturali, in un mercato sempre più popolato da alternative sintetiche. La battaglia fra i due fronti è intensa: chi difende le gemme naturali ne sottolinea l’unicità, la genesi come creatura naturale antica di millenni, mentre i fan delle sintetiche ne evidenziano la maggior sostenibilità, citando, per esempio, i numeri delle tonnellate di terreno da sbancare per ottenere le gemme.

Entro il 2025 un terzo degli acquisti orientato dalla sostenibilità

Secondo un report McKinsey-Bof che esamina lo stato della sostenibilità nell’industria dei preziosi, entro il 2025 un terzo degli acquisti di gioielleria sarà influenzato dal grado di sostenibilità dei marchi, scelta condivisa soprattutto dalle generazioni più giovani, più attente al tema rispetto alle precedenti. Un’attenzione che potrebbe arrivare a mettere in secondo piano il dibattito sulla natura dei materiali preziosi e rendere dirimente, invece, il loro grado di trasparenza, tracciabilità, consumo di risorse, rispetto dei diritti umani, a prescindere dalle loro origini.

Nuovi valori si affacciano sull’industria dei gioielli, e accanto a design e carature, i marchi si sfideranno sulle certificazioni di eticità. Eppure le stesse certificazioni sono al centro di complesse problematiche, se non di aperti conflitti. Prendiamo una delle più note, il Kimberley Process, nato nel 2003 dopo lo scandalo dei “diamanti insanguinati” per cercare di bandirli dal mercato.

Il Kimberley Process Meeting a Kasane, in Botswana

La necessaria revisione del Kimberley Process

Nell’ultima sessione, che si è tenuta fra il 20 e il 24 giugno in Botswana, sono emerse criticità che hanno spaccato due fronti: il tema era se considerare i diamanti russi, nel periodo di guerra in Ucraina, come diamanti da zone di conflitto, dunque farli rientrare nella casistica dei diamanti vietati. Alrosa, partecipata al 33% dal governo russo, produce circa un terzo dei diamanti mondiali, e nel 2021 la Russia ne ha esportati per 4,5 miliardi di dollari. Il fronte russo - costituito da Russia, Bielorussia, Kirghizistan, Repubblica Centrafricana e Mali - ha battuto quello occidentale - guidato da Ucraina, Unione europea, Australia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti - e il tema non è stato neppure messo in agenda. Nell’ambiente, in realtà, si chiede da tempo una revisione del processo, per ampliare la troppo stretta dicitura di diamanti da conflitto, che per esempio oggi esclude quelli gestiti da governi corrotti. Lo stesso mancato fronte anti-russo ha spaccato il finora solido Responsible Jewellery Council (Rjc), ong nata nel 2005 e al momento leader del settore per la certificazione di eticità, abbandonato da nobili membri e infine anche dalla sua carismatica direttrice, Iris Van der Veken, che oggi guida la Watch & Jewellery Initiative 2030, sottoscritta fra gli altri da Cartier, Kering, Montblanc e Chanel.

Iris Van Der Veken

Terremoto anche nel Responsible Jewellery Council

Il Rjc ha oggi circa 1.600 membri, ed è interessante sottolineare come quelli basati in Italia siano i più numerosi dopo gli Stati Uniti. Inoltre, nell’ultimo anno proprio l’Italia ha portato nel Rjc il più alto numero di nuovi membri. Eppure, a ben guardare la composizione di chi sottoscrive i protocolli richiesti dal Rjc, la metà sono produttori di gioielli, vale a dire marchi, mentre gli altri cruciali attori della filiera sono la minoranza: per esempio, gli estrattori di metalli e gemme rappresentano appena l’1%, anche se rappresentano le fasi più difficili da tracciare di tutta l’industria.