Gioielli, numeri e passioni: martedì 3 dicembre lo Speciale del Sole 24 Ore

Parafrasando Marilyn Monroe, i gioielli (e non solo i diamanti) sono i migliori amici di una donna. Ma anche uno dei segmenti più vivaci dell’intera industria del lusso, come hanno dimostrato i dati dell’ultimo Worldwide Luxury Monitor pubblicato da Bain & co. e Altagamma: insieme alle calzature, infatti, i gioielli sono la categoria in più veloce crescita del settore dei personal luxury goods nel 2019. Il caso Lvmh-Tiffany lo dimostra.

Ma l’industria dei gioielli deve anche affrontare, come tutto il lusso, la cruciale sfida della sostenibilità, che comprende tutte le fasi della sua filiera, dall’estrazione delle gemme e dei metalli preziosi alla vendita, che dev’essere sempre improntata sulla trasparenza e il rispetto della fiducia del consumatore.

Questi temi, e molti altri, sono al centro dello Speciale Gioielli che uscirà martedì 3 dicembre con Il Sole 24 Ore: 30 pagine di analisi, interviste ai protagonisti del settore (come Iris Van der Veken, la nuova direttrice del Responsible Jewellery Council, ente leader nella certificazione della sostenibilità della filiera dei preziosi), approfondimenti, numeri e innovazioni del settore, insieme al racconto dei marchi e delle aziende più importanti, dalle maison storiche e globali fino alle eccellenze del made in Italy e i debutti dei marchi di moda nell’alta gioielleria che hanno caratterizzato quest’anno, da Prada ad Armani.

Inoltre, vetrine dedicate alle novità più spettacolari, a cura della redazione di How to Spend It, per sognare in vista delle prossime feste. Lo Speciale sarà pubblicato anche online. (Ch.B.)