Gioielli, uno speciale di 22 pagine sulle sfide dell’industria più preziosa

Torna il Rapporto Gioielli del Sole 24 Ore, che sarà allegato al quotidiano di martedì prossimo, 16 maggio. Un aggiornamento primaverile sul mondo della gioielleria, che nel 2022, in Italia e nel mondo, è cresciuta a doppia cifra. Una tendenza positiva registrata anche nei primi mesi del 2023 e che è confermata e rafforzata dagli investimenti di grandi marchi del settore, che riguardano la capacità manifatturiera e artigianale, come nel caso di Bulgari con l’ampliamento della sede di Valenza, ma anche la formazione, con le partnership tra storici brand e scuole orafe di eccellenza. Nello Speciale si racconta inoltre la vitalità del retail: molti marchi italiani stanno hanno inaugurato boutique in Italia o all’estero e Tiffany ha riaperto, dopo quattro anni di lavori di ristrutturazione, la sua boutique più famosa, quella sulla Fifth Avenue, a New York. Nelle ventidue pagine del Rapporto Gioielli ci sono poi approfondimenti sulle aste, che continuano a registrare record, e sulla sostenibilità sociale e ambientale, un tema che pervade ogni settore e che – in particolare nelle gioielleria – si intreccia con la tracciabilità della filiera dell’oro e dell’estrazione di pietre preziose.

Molti i casi aziendali, che ben rappresentano i distretti italiani e spiegano il dato complessivo dell’ultimo rapporto presentato da Club degli Orafi e Intesa-Sanpaolo. Una ricerca dalla quale emerge un quadro per il 2022 decisamente positivo, con un fatturato in crescita del 22,1% che rafforza l’importante rimbalzo maturato nel 2021 (+55,3%). Il buon posizionamento sui mercati internazionali ha sostenuto questi risultati con esportazioni di gioielli che nel 2022 hanno superato i 9 miliardi, con un pieno recupero dei livelli pre-Covid sia in valore (+41%), sia in quantità (+5%). Tra i diversi mercati, gli Stati Uniti si confermano, con 1,5 miliardi, come primo mercato di riferimento (+12% nel 2022), sostenuti anche dal rafforzamento del dollaro; seguono le esportazioni verso la Svizzera (1,3 miliardi di euro; + 21%) e gli Emirati Arabi Uniti.

Completano il rapporto quattro pagine di vetrine e curiosità su piccoli marchi, nati anche grazie alla rivoluzione digitale, che ha abbattuto le barriere all’entrata del settore dei gioielli per distribuzione e comunicazione. Le vetrine sono curate dalla redazione di HTSI-How To Spend It, il mensile del Sole 24 Ore dedicato a stili di vita e consumi di alta gamma.