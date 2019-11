Giordani (Mediaset): «Con Vivendi un accordo è vicino e possibile»

A pesare in positivo è stata ovviamente la risposta avuto sul versante dei costi. Quelli operativi complessivi del gruppo televisivo sono calati a 1.841 milioni rispetto ai 2.319 milioni del 2018 (-20,6%). In Italia i costi calano a 1.371 milioni contro i 1.804,7 milioni del 2018, in Spagna sono diminuiti da 514 milioni a quota 470.

Dopo la comunicazione dell’acquisto del 5,5% da parte di Mediaset Espana di Prosiebensat i rapporti fra il Biscione e il broadcaster tedesco è stato come detto uno dei temi più dibattuti con gli analisti. «Escludo un take over», ha chiarito sul punto Giordani, pur ribadendo la necessità di una crescita dimensionale in Europa attraverso l’aggregazione con altri broadcaster. «Noi – ha aggiunto – abbiamo bisogno di dimensioni: non per i costi ma per la crescita». Sulla modalità «preferiamo una fusione» ma Mediaset è anche disponibile a valutare altre opzioni per «guadagnare dimensioni e cogliere opportunità di ricavi».