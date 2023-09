Giorgetti, serve impegno per le riforme, salario non disgiunto dalla produttività

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Certamente sussidiare è più facile; impegnarsi invece in un coerente disegno di riforma dell’economia italiana che ne aumenti la produttività, più complicato», ha detto il ministro dell’economia, sottolineando che «questo è il compito che la ragione economica e la morale impongono alla nostra attività di governo. Non possiamo più surrogare con facili misure il compito strutturale che ci è imposto». Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti intervenendo alla cerimonia di insediamento dell’XI consiliatura del Cnel

Salario non disgiunto dalla produttivttà

«Il tema dei salari e il tema della produttività debbono assieme contribuire alla ripresa di uno sviluppo inclusivo che permei tutta l’Italia, e realizzi un giusto allineamento delle retribuzioni basato sul principio incomprimibile della libera contrattazione tra le parti sociali», ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti al Cnel.

Cnel determinante, darà un quadro analitico

«Il governo confida che il Cnel, con la sua vocazione e attitudine a saper fare sintesi e realizzare convergenze di metodo e di merito, valorizzando la ricchezza e la diversità dei punti di vista e degli apporti che ciascuna parte sociale rappresentata sa fornire, risponderà appieno al mandato conferito dal presidente del consiglio», ha detto Giancarlo Giorgetti, riferendosi al mandato dato al Cnel sul salario minimo. «E consegnerà al governo un quadro analitico sia a livello informativo e di dati, soprattutto, di proposte: quelle che il presidente Brunetta ha chiamato la “cassetta degli attrezzi”, un percorso sistemico e strutturato».

La XI Consiliatura è una specie di Costituente

Un quadro che «indicherà ai decisori politici azioni e misure adottabili non solo nella prossima Legge di Bilancio, ma anche all’interno di una strategia complessiva di intervento e di attuazione della direttiva nel suo complesso, incluse le parti ad oggi ancora poco esplorate in materia di osservazione e monitoraggio dei trend salariali». La XI Consiliatura quindi, ha dichiarato il ministro, «oltre a porre il Cnel in una sorta di nuova fase “costituente” comporta impegni non solo da parte vostra, di ogni singolo componente e dell’organo nel suo complesso, ma anche da parte del Governo che ne ha consapevolmente richiesto il determinante contributo».