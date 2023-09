Giorgetti blinda Mps: «Non ci faremo dettare i tempi della privatizzazione»

2' di lettura

«Su Mps non ci faremo dettare i tempi da nessuno, tanto meno dalla fretta». La risposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alle ipotesi di un'accelerazione dell'uscita dello Stato dal Monte dei Paschi non poteva essere più chiara. A rilanciare l'idea di un taglio dei tempi era stato sabato a Cernobbio Antonio Tajani, vicepremier e presidente di Forza Italia oltre che ministro degli Esteri, che rinverdendo l'agenda delle “privatizzazioni” chiamare a rianimare l'anima “liberale” con cui caratterizzare gli Azzurri in vista della corsa al voto europeo era arrivato a definire “probabile” una vendita accelerata di quel 64% della banca più antica d'Europa nelle mani del Tesoro dopo il salvataggio di fine 2016.

Sorpresa al Mef

L'affermazione ha destato parecchia sopresa sia al Mef sia ai piani alti di Siena, e ha innescato a stretto giro una polemica tutta interna alla maggioranza con la Lega schierata a difesa dello status quo e il ministro per le Imprese Adolfo Urso, FdI, in appoggio all'idea di Tajani. Giorgetti ovviamente non entra nella querelle, rivendica le «scelte coraggiose già fatte dal Governo sulle partecipazioni risolvendo questioni come Alitalia e la rete Tim» e spiega che la stessa linea sarà seguita sul Monte ma, appunto, «senza farsi dettare i tempi da nessuno». Né dagli alleati di Governo, quindi, né dalla Commissione Ue, che del resto dopo il fallimento dei vecchi tentativi ha evitato di legare pubblicamente ed esplicitamente l'ultima proroga a una scadenza predeterminata entro la quale vendere le quote della banca.

Titolo troppo sottovalutato

Le ragioni che animano la linea tracciata da Giorgetti sono pratiche ed economiche prima che politiche. Al momento manca un compratore o una trattativa reale con possibili nuovi partner, perché il dossier è circondato dalla classica altalena che carsicamente fa emergere rumors e smentite a stretto giro (l'ultimo giro di giostra ha riguardato Banco Bpm). Ma soprattutto il titolo del Monte, che venerdì ha chiuso a 2,54 euro, è ancora a distanze siderali dai 6,9 euro per azione pagate a suo tempo dal Tesoro (8,5 per lo swap azioni-bond), che ha peraltro versato l'anno scorso altri 1,6 miliardi nell'aumento di capitale portando a 8,5 miliardi l'investimento complessivo. Uscire adesso, anche potendo, rischierebbe di produrre una “privatizzazione” che invece di portare risorse genera una perdita secca per i conti pubblici.

Nel Governo, il pallino sul dossier è saldamente nelle mani del Mef il cui primo impegno, confermato nei fatti dalla netta indicazione di Giorgetti, sarà quello di mettere il più possibile al riparo il Monte dai colpi della politica. Che sono già stati abbastanza duri nella storia recente di Mps.