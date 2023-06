Giorgetti e Visco da Meloni a Palazzo Chigi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, si trova a Palazzo Chigi. Nella sede del Governo si trova al lavoro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. È da poco giunto a Palazzo Chigi anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Il ministro dell’Economia si troverebbe nella sede del governo per la questione Ilva.

Il caso Mes

Ieri, 21 giugno, è scoppiato il caso Mes in Parlamento. Il Ministero dell’Economia ha fornito un parere che, in sintesi, sostiene che non ci sarebbero impatti negativi per i conti pubblici dalla ratifica del Mes. Una circostanza che avrebbe creato forti tensioni nella maggioranza. é noto infatti che il governo Meloni sia fortemente contrario alla ratifica del Mes.

Salvini: sul Mes decide il Parlamento

“Sul Mes decide il Parlamento. Se arriverà la discussione in Parlamento, lì si voterà. Quella del ministero dell’Economia è un’opinione tecnica. Tecnicamente uno può fare i conti per quello che è il bilancio pubblico poi politicamente tutto il centrodestra, dalla Meloni al sottoscritto, ha sempre ritenuto che in questo momento il Mes non è uno strumento utile per il paese”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine dei cantieri della metro C a Roma. “Ieri ero a pranzo con Giorgetti - ha detto ancora - Abbiamo parlato di questo e di tanto altro e siamo in perfetta sintonia”.