Giorgetti: «In Cdm un Fondo auto per incentivi ecologici e riassetto della filiera»

Dobbiamo considerare che in questo settore convergono anche altre dimensioni, ad esempio la postura di Stellantis rispetto alla produzione in Italia dopo la fusione che ha spostato parzialmente la centrale di operatività fuori dal Paese. La produzione di auto in Italia nel 2020 è scesa a un quarto delle auto prodotte in Spagna. In parte l’automotive compensa con la forza di un indotto che lavora in larga parte per l’industria tedesca ma quest’ultima è fortemente esposta all’addio ai motori endotermici. O riusciamo a tenere e anche a consolidare la produzione nazionale o ci mettiamo in una situazione complicata.

Ma quale carte può giocare l’Italia?

Dobbiamo fare in modo che la produttività e il costo del lavoro siano concorrenziali con altre potenziali localizzazioni. Siamo convinti che Stellantis, e la gigafactory a Termoli che supporteremo con 369 milioni di euro di risorse pubbliche lo dimostra, debba continuare a essere ingaggiata in Italia, ma non è così scontato e non è così obbligato per loro farlo.

Stellantis ha rimborsato con un anno di anticipo il maxiprestito garantito dalla Sace. La preoccupa che cadano i vincoli che erano previsti a favore dei componentisti italiani?

Il rischio c’è, inutile negarlo. Con loro ne abbiamo parlato al tavolo dell’automotive e abbiamo evidenziato la preoccupazione.