Giorgetti incontra Lindner. Dai migranti alle auto, agli aiuti di Stato: i temi sul tavolo

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Due economie strettamente intrecciate, che portano avanti un dialogo in vista delle molteplici sfide che si delineano per l’Unione europea. Dopo il faccia a faccia con ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, il responsabile del Mef Giancarlo Giorgetti incontra a Roma il responsabile dell’economia tedesco, Christian Lindner. Dai migranti alle auto, non mancano i dossier al centro dell’incontro.

Sullo sfondo, le relazioni commerciali, solide, tra i due paesi: i dati riguardanti il primo semestre del 2022 mostrano un interscambio con l’Italia di 85,75 miliardi di euro, con un export di 39,53 miliardi di euro e un import di 46,21 miliardi di euro. Il primo semestre del 2022 mostra una crescita del 23,3% rispetto ai valori raggiunti il primo semestre del 2021. Ecco i macro temi che faranno da contesto all’incontro.

Loading...

Migranti

Su questo fronte, le priorità di Italia e Germania non sempre collimano. Il governo Meloni punta a ridurre i flussi di migranti irregolari. La soluzione proposta passa per un coinvolgimento strutturale dell’Unione europea in uno sforzo di stabilizzazione dei paesi di partenza e di quelli di transito dei migranti, dall’area del Sahel e dalla Turchia alla Libia e alla Tunisia. Sul piano del diritto d’asilo, Roma chiede che venga rivista la regola del Regolamento di Dublino in base alla quale il paese in cui i migranti sbarcano è anche quello che ne deve esaminare la richiesta di asilo. L’attenzione della Germania è invece concentrata sui movimenti secondari, ovvero gli spostamenti dei richiedenti asilo fra gli Stati membri dell’Unione europea. E la Germania è una delle mete più ambite.

Auto

Lo stop ai motori endotermici dal 2035 è tornato improvvisamente a rischio e porterà l’Ue a un supplemento di mediazione. Il voto sul regolamento, previsto in una prima riunione dei Rappresentanti permanenti aggiunti dei 27 (Coreper I) è stato rinviato a data da destinarsi dopo che l’Italia ha messo per iscritto la sua posizione contraria e la Germania ha avanzato corpose riserve al via libera senza adeguate contropartite sugli e-fuels. Il nodo è innanzitutto economico. E in una dichiarazione inviata nei circuiti europei per motivare il suo no il governo italiano lo ha messo in chiaro: non si può stabilire «l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 100% nel 2035 e non prevedere alcun incentivo per l’uso di carburanti rinnovabili», ha sottolineato Roma. Se l’esecutivo italiano è compatto contro il regolamento europeo, il governo tedesco sui dossier ambientali è spaccato: i liberali (che esprimono il ministro per le Finanze Lindner e quello dei Trasporti Volker Wissing) sono contrari, i Verdi favorevoli mentre Spd si trova stretto tra i due opposti.

Conti pubblici

La strategia dell’Italia si intreccia con quella tedesca anche sul fronte dei conti pubblici. «La Germania deve tornare alla normalità sul piano della politica finanziaria», o alla lunga sarà rovinata, ha messo in evidenza Lindner, parlando alla giornata dell’Associazione delle municipalizzate VKU a Berlino. «La forza economica della Germania è grande - ha incalzato -. Solo l’appetito di politiche e politici nello spendere risorse la supera. Se da una situazione normale si arriva a uno stato finanziario di crisi permanente per il bilancio pubblico, alla fine lo Stato tedesco si rovinerà con le sue mani. Non possiamo permetterlo», ha concluso. Sullo sfondo, la partita che si sta giocando sulla riforma del Patto di Stabilità e crescita europeo. Dopo settimane di messaggi trasversali, una contrapposizione su gran parte delle trattative preliminari, e soprattutto dopo la lunga melina dei tedeschi che stava portando allo stallo, i 27 Stati dell’Ue hanno un’intesa su come far avanzare i lavori per rivedere la governance economica nell’Unione.