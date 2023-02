Giorgetti: l’anno prossimo via canone Rai dalla bolletta

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Quest’anno io mi sono preso la responsabilità enorme, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto, ma diventa chiaro che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento». È quanto ha affermato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, parlando ad un evento elettorale della Lega a Roma.

Report Mediobanca: canone Rai più basso tra i maggiori Paesi europei

Secondo l’ultimo report dell’Area Studi di Mediobanca su Media & Entertainment a livello internazionale, la Rai ha il canone più basso fra i maggiori Paesi europei, inferiore anche alla media europea (0,25 euro al giorno per abbonato contro gli 0,32 euro medi). Molto più onerose per i contribuenti la tv pubblica tedesca (0,58 euro giornalieri), quella britannica (0,50 euro) e francese (0,38 euro). Nel 2022 77,8 euro dei 90 euro (pari all’86%) sborsati da ogni abbonato sono stati incassati dalla Rai, un’incidenza anche in questo caso inferiore alla media europea (90,5%).

Canone Rai in bolletta dal 2016

Dal 2016, ricorda Altroconsumo, si presume che chi abbia un'utenza per la fornitura di energia elettrica a uso domestico residenziale abbia anche un apparecchio televisivo (chi non possiede una tv, può inoltrare la richiesta di disdetta). Il costo del canone Rai è di 90 euro all'anno, diviso in dieci rate mensili da gennaio a ottobre direttamente nella bolletta dell'elettricità. Il pagamento del canone è indipendente dal numero di televisori posseduti. Nell'ambito del Pnrr l'Italia si è impegnata con l'Europa a far sparire dai costi dell'energia tutti gli «oneri impropri».