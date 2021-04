Giorgetti: «Legislazione debordante soffoca l’economia. Serve revisione normativa Ue su aiuti di Stato»

Tavoli crisi non siano passerelle, ma luoghi per trovare soluzioni

Ai tavoli di crisi, ha detto Giorgetti, bisogna parlare il linguaggio della verità. «I tavoli di crisi presso il ministero dello Sviluppo economico sono sicuramente utili, ma non per fare inutili passerelle, ma per trovare soluzioni. E bisogna parlare sempre un linguaggio di verità. Il sottoscritto e questo ministero useranno un linguaggio di verità e invito tutte le parti coinvolte a usarlo, specialmente per i più deboli, in particolare per lavoratori», ha puntualizzato Giorgetti.

Arriva un fondo per traghettare imprese fuori da crisi

Il ministro ha chiarito che è necessario «disporre di una strumentazione efficace per la gestione delle crisi che si vanno moltiplicando anche per effetto della pandemia. A questo scopo abbiamo avviato le procedure di reclutamento per l’attivazione di una specifica struttura che si avvarrà di competenze professionali di spiccata qualità per supportare le decisioni ministeriali nei tavoli di crisi, e abbiamo disposto lo stanziamento in un fondo che potrà essere attivato per traghettare imprese in temporanea difficoltà verso condizioni migliori, quando vi siano obiettive prospettive di ripresa».

Sottovalutato il rischio della concorrenza cinese

«Negli scorsi anni si è sottovaluto il rischio costituito da una accelerazione della concorrenza cinese per la tendenza a far prevalere, rispetto ai danni di una competizione spesso sleale, le opportunità che una Cina in prodigiosa crescita avrebbe offerto come mercato di sbocco anche alle nostre economie e come volano per una intensificazione degli scambi», ha detto il ministro. Un’aspettativa però che «si è rivelata un errore fatale in primo luogo per il fatto che quei prodotti hanno comportato la chiusura di tante imprese e la perdita di tanti posti di lavoro in Europa e, in secondo luogo, perché la concorrenza cinese quasi sempre si gioca sul prezzo a scapito della qualità». E l’Europa ha cercato, «purtroppo tardivamente, di correre ai ripari attraverso la modifica delle regole relative alle difese commerciali per preservare e rilanciare le prospettive di sviluppo del settore manifatturiero così come, con la cosiddetta Strategia per la rinascita industriale volta a riportare la quota del Pil derivante dall'attività manifatturiera al 20%. Ciò si è tradotto nell'individuazione di alcuni comparti, quali l’automotive e la siderurgia, particolarmente bisognosi di interventi di sostegno per il loro carattere strategico e per il fatto di essere particolarmente esposti alla concorrenza cinese».

Allo studio soluzioni per commecio ambulante e balneari

«Stiamo lavorando per trovare un rimedio soddisfacente alla annosa questione del commercio ambulante che lamenta una condizione di precarietà per la mancata individuazione di soluzioni praticabili al problema posto dalla cosiddetta direttiva Bolkestein». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti nel corso di una audizione dinanzi alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. «Insieme alle competenti strutture della Presidenza del Consiglio e della Rappresentanza permanente, mediante il confronto con la Commissione europea, dovremo quanto prima arrivare a definire una soluzione che eviti di trascinare in una infinita querelle tanti operatori che giustamente vorrebbero muoversi entro un quadro di regole certe». Il ministro ha spiegato che «non si tratta di eludere o violare la normativa europea ma di considerare alcune peculiarità del commercio ambulante, così come di alte attività radicate per tradizione nelle realtà territoriali quali l'esercizio di stabilimenti balneari, per i quali le consuetudini dei consumatori e la continuità di impresa non sono meno meritevoli di considerazione dell'attenzione alla salvaguardia della concorrenza».