Giorgetti a Lindner: scomputare le spese per la difesa dal Patto stabilità. Focus sul dossier Ita Lufthansa

Scomputare le spese per la difesa dal Patto di stabilità. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato, prima dell’inizio dei lavori del G20 a Nuova Delhi, il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner. Tra i temi al centro del colloquio, informa una nota del Mef, la situazione economica dei due Paesi e le nuove regole del Patto di stabilità. Nell’incontro il ministro dell’Economia Giorgetti ha «concordato sulla necessità di continuare gli sforzi per riportare la pace in Ucraina in linea con la proposta italiana di scomputare gli aumenti della spesa della difesa» dal Patto di stabilità.

Iniziare il percorso di rientro del debito

Giorgetti nel corso dell’incontro ha confermato l’accordo sulla necessità di iniziare un percorso per il rientro del debito secondo regole realistiche, sostenibili e serie. Il titolare del Mef ha inoltre concordato sulla necessità di continuare gli sforzi per riportare la pace in Ucraina in linea con la proposta italiana di scomputare gli aumenti della spesa della difesa dal Patto. Infine, Giorgetti si è detto d’accordo sulla proposta di razionalizzare altri interventi economici anche alla luce della crescita di entrambi i paesi. In Italia, intanto, i tecnici del servizio bilancio del Senato hanno messo sotto la lente la tassa sugli extraprofitti delle banche: esiste «un possibile rischio legato all'eventuale incompatibilità costituzionale della disposizione».

Il debito nascosto della Germania

In Germania è emerso nei giorni scorsi un debito nascosto, con un deficit doppio rispetto al dichiarato. L’accusa proviene dalla Corte dei Conti tedesca (Bundesrechnungshof), secondo cui il governo di Olaf Scholz avrebbe nascosto le reali condizioni finanziarie del Paese trasferendo impegni finanziari pluriennali in veicoli finanziari speciali (Sondervermoegen), ossia all’interno di società create con il preciso scopo di redistribuire una massa di crediti tra un’ampia gamma di investitori.

Meloni, dossier Lufthansa? Curioso lo stallo

Sulla questione Ita-Lufthansa la premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza al termine del G20, ha detto che «sta accadendo qualcosa di obiettivamente curioso, cioè la stessa commissione europea che per anni ci ha chiesto di trovare una soluzione al problema Ita, quando troviamo una soluzione al problema la blocca e quindi noi non stiamo più capendo. E vorremmo una risposta. Su questo è stato interessato anche il commissario Gentiloni dal ministro Giorgetti».

Ita Lufthansa, Commissione Ue: nessuna notifica dell’accordo

Fra i temi affrontati focus sul dossier Ita Lufthansa che ancora non ha ricevuto il via libera della concorrenza europea, atto necessario per concretizzare l’accordo già firmato da alcuni mesi. La Commissione europea, infatti, «non ha ancora ricevuto alcuna notifica» sull’accordo tra Ita e Lufthansa, ha detto ad Ansa un portavoce dell’esecutivo comunitario, ricordando che spetta alle parti coinvolte nell’intesa «notificare» l’operazione.